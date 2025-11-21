EUROPA. Chi spende di più nella Difesa? e in Ricerca e Sviluppo? 

La spesa per la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa nell’UE è aumentata del 90% negli ultimi cinque anni. Gli esperti collegano questa impennata all’invasione russa dell’Ucraina.

La spesa per la ricerca e lo sviluppo (R&S) nel settore della difesa nell’Unione Europea è più che raddoppiata negli ultimi cinque anni. Secondo l’Agenzia Europea per la Difesa, è passata da 9 miliardi di euro nel 2020 a una previsione di 17 miliardi di euro nel 2025, riporta EuroNews.

I dati Eurostat mostrano cifre inferiori a causa di metodologie diverse, ma indicano comunque un aumento di oltre il 25% tra il 2018 e il 2023, l’ultimo periodo disponibile.

L’invasione russa dell’Ucraina è stata un fattore chiave di questa impennata, affermano gli esperti.

Quindi, quali sono i Paesi che spendono di più in R&S nel settore della difesa in Europa? E come è cambiata la spesa per R&S nel settore della difesa nell’UE negli ultimi due decenni?

Secondo i dati dell’EDA, la spesa per la difesa in R&S nell’UE ammontava a 7,9 miliardi di euro nel 2005 a prezzi costanti del 2024, il che riflette il valore della spesa del 2005 adeguata ai livelli di prezzo del 2024.

È aumentata significativamente nel 2024, raggiungendo i 13,2 miliardi di euro, e si prevede che salirà a 17 miliardi di euro nel 2025, secondo le stime dell’EDA.

L’invasione russa dell’Ucraina è il fattore trainante e il nuovo obiettivo NATO del 3,5% del PIL per la spesa per la difesa contribuirà ulteriormente a stimolare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore.

Eurostat pubblica dati a livello nazionale, ma i suoi dati sono molto inferiori a quelli dell’EDA. Tuttavia, questi si basano sui dati del 2023. Eurostat ha riportato 4,07 miliardi di euro nel 2023, mentre l’EDA ha stimato la cifra a 11 miliardi di euro. I dati di Eurostat indicano ancora la spesa maggiore.

Francia e Germania rappresentano i tre quarti della spesa dell’UE. Parigi ha la spesa in R&S per la difesa più elevata nell’UE. Nel 2023, ha investito 1,6 miliardi di euro in ricerca e sviluppo per la sua industria della difesa.

La Germania segue a breve distanza con 1,4 miliardi di euro. Insieme, i due paesi hanno speso poco più di 3 miliardi di euro, 3,014 miliardi di euro. Francia e Germania insieme rappresentano quasi i tre quarti della spesa UE in R&S per la difesa (74%).

La Spagna si colloca al terzo posto con 378 milioni di euro, pari al 9,3% del totale UE. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è soddisfatto della Spagna. “Sono l’unico paese che non ha aumentato la propria quota fino al 5%…”, ha dichiarato nell’ottobre 2025. “Forse dovreste cacciarli dalla NATO, francamente”, ha affermato in un altro discorso.

Trump ha ripetutamente esortato i membri della NATO ad aumentare la propria spesa per la difesa. La Spagna è stata l’unica dei 32 paesi membri a non essersi impegnata ad aumentare la spesa militare al 5% del PIL.

Paesi Bassi e Svezia insieme circa il 9%. I Paesi Bassi hanno speso 200 milioni di euro in R&S per la difesa, con la Svezia subito dietro con 176 milioni di euro. Insieme, rappresentavano il 9,2% del totale UE nel 2023.

L’Italia, una delle economie “Big Four” dell’UE non rientra tra le prime cinque. Si classifica al settimo posto con 73 milioni di euro di spesa, dietro la Norvegia con 136 milioni di euro.

Sei paesi dell’UE hanno dichiarato di non aver speso nulla in R&S per la difesa, mentre altri sei hanno speso meno di 10 milioni di euro.

Sebbene Francia e Germania insieme rappresentassero nel 2023 il 43% della spesa per la difesa dell’UE, entrambe rappresentano il 75% della spesa per R&S per la difesa dell’UE; ciò riflette le diverse priorità dei governi su come spendere i loro euro destinati alla difesa. Secondo le stime della NATO, ad esempio, Italia e Spagna spendono quote maggiori dei loro euro destinati alla difesa per il personale rispetto a qualsiasi altro alleato.

Poiché la ricerca e sviluppo nel settore della difesa beneficiano l’ecosistema dell’innovazione civile e viceversa, Germania e Francia, con i loro ampi sistemi di istruzione terziaria e i finanziamenti pubblici che vi vengono destinati, sono ben posizionate per sostenere settori di ricerca e sviluppo nel settore della difesa relativamente ben funzionanti, diversificati e innovativi.

Gran parte dell’industria della difesa più avanzata d’Europa è concentrata in sei paesi: Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna e Svezia.

Secondo la classificazione dell’EDA, nel 2024 la spesa totale per la difesa dei 27 Stati membri dell’UE ha raggiunto i 343 miliardi di euro, con un aumento del 19% rispetto al 2023, portando la spesa per la difesa all’1,9% del PIL.

Nel 2023, le amministrazioni pubbliche dei paesi dell’UE Secondo Eurostat, la spesa per la difesa ammontava a 227 miliardi di euro, pari all’1,3% del PIL.

Secondo il rapporto Dati sulla difesa 2024-2025 dell’EDA, la tendenza al rialzo “evidenzia l’attenzione degli Stati membri al potenziamento delle capacità militari in risposta all’evoluzione del contesto di sicurezza”.

L’EDA sottolinea che l’aumento della spesa per la difesa, unito alla quota ancora limitata di progetti collaborativi tra gli Stati membri, crea “un’opportunità unica per sfruttare appieno le opportunità di collaborazione, avvalersi delle possibilità di finanziamento dell’UE e migliorare l’efficienza della spesa e l’interoperabilità dei sistemi d’arma nei paesi europei”.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/