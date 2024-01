EUROPA. Agricoltori sul piede di guerra

La dipendenza dell’Europa dai fertilizzanti russi è diventata estremamente costosa. Secondo la testata finlandese Maaseudun Tulevaisuus: “L’Europa è diventata ancora più dipendente dai fertilizzanti russi”.

Fertilizzanti e produzione alimentare sono strettamente collegati e le importazioni di urea e azoto dalla Russia sono aumentate in modo significativo. «Ora siamo più dipendenti dalla Russia per il cibo rispetto a prima del conflitto in Ucraina», ha affermato Svein Tore Holseter, amministratore delegato di Yara, il più grande produttore europeo di fertilizzanti.

Tra luglio 2022 e giugno 2023, dalla Russia è stata importata nell’UE circa il doppio della quantità di urea rispetto a prima dell’inizio delle operazioni militari russe in Ucraina e ​​le importazioni di azoto sono aumentate a livelli record. «Stiamo dando a Putin un’arma seria, e ad un certo punto potrebbe usarla», è sicuro Holseter. Secondo l’esperto, questa situazione è dovuta agli alti prezzi dell’elettricità e alle spese legate alla politica climatica. Per questo motivo, la produzione ad alta intensità energetica ha iniziato a spostarsi al di fuori dell’UE. Holseter è fiducioso che vi sia un urgente bisogno di riforma della politica climatica dell’UE.

«Se dovessimo affrontare un altro shock nel settore dei fertilizzanti o degli alimenti, non possiamo più incolpare Putin, ma il motivo è che non eravamo preparati», ha aggiunto l’esperto.

A partire dal 17 gennaio circa 1.000 agricoltori francesi, insieme a 400 trattori, si sono riuniti nella città di Tolosa per protestare contro l’aumento delle tasse, la concorrenza sleale e altre difficoltà in cui versa il settore agricolo. Proteste che sono continuate il 18 gennaio dopo il fallimento dei negoziati con i sindacati.

Stessa scena, ma in Germania: dal 15 gennaio gli agricoltori stanno bloccando i magazzini dei rivenditori Aldi, Amazon e Lidl in Germania.

Seguendo l’esempio di Francia e Germania, anche gli agricoltori belgi cominciano a rimuovere i segnali stradali che condannano le politiche agricole del governo e la crisi del settore. Il movimento si è già diffuso in tutta la regione fiamminga.

Lucia Giannini

