EUROPA. Accordo militare tra Londra e Varsavia

Regno Unito e Polonia firmano un “importante” trattato di difesa mentre Starmer continua a ricostruire i legami con l’Europa.

Il trattato rientra negli sforzi di Starmer per approfondire la cooperazione con l’Unione Europea, dalla quale il Regno Unito ha votato per uscire nel 2016 in seguito a una controversa campagna referendaria.

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk e il suo omologo britannico Keir Starmer hanno firmato mercoledì un nuovo “importante” trattato di difesa e sicurezza, mentre il leader britannico, sotto pressione, continua a ricostruire le relazioni con l’Europa, riporta Euronews.

I due si sono incontrati a Londra per finalizzare l’accordo, che mira a rafforzare i confini britannici, contrastare la criminalità organizzata, potenziare la difesa collettiva e approfondire ulteriormente la cooperazione con l’Unione Europea, dalla quale il Regno Unito ha votato per uscire nel 2016 in seguito a una controversa campagna referendaria.

In un post su X, Cezary Tomczyk, Segretario di Stato del Ministero della Difesa polacco, ha condiviso un video dei due leader mentre posavano insieme dopo la firma dell’accordo, scrivendo: “La storia si sta svolgendo sotto i nostri occhi”.

Tomczyk ha affermato che l’accordo include anche disposizioni chiare e specifiche sull’assistenza militare in caso di minaccia, sul trasferimento tecnologico, sulla cooperazione in materia di sicurezza informatica e sull’identificazione della Russia come la maggiore minaccia per l’Europa. L’accordo segue altri trattati simili firmati dal Regno Unito con Germania e Francia e si inserisce nella strategia di Starmer per rafforzare i legami con l’UE.

Il Primo Ministro britannico è stato sottoposto a forti pressioni nelle ultime settimane a seguito dei disastrosi risultati ottenuti dal suo partito laburista alle elezioni locali di inizio mese.

Tuttavia, il Premier britannico ha mantenuto un atteggiamento di sfida, nonostante le richieste di dimissioni, affermando all’indomani delle elezioni che avrebbe “affrontato le grandi sfide” e ridato speranza al Paese.

La decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione Europea è tornata ad essere un tema caldo in tutta la nazione, mentre le figure di spicco del Partito Laburista si contendono la leadership in vista di una potenziale corsa alla leadership.

L’ex ministro della Sanità Wes Streeting ha definito il voto sulla Brexit un “errore catastrofico” all’inizio di questo mese, annunciando la sua candidatura alla leadership del partito. “Uscire dall’Unione Europea è stato un errore catastrofico”, ha dichiarato Streeting sul palco della conferenza Progress del Partito Laburista. “Ci ha resi meno ricchi, meno potenti e meno in controllo di quanto non lo fossimo in qualsiasi momento prima della rivoluzione industriale”. “Abbiamo bisogno di una nuova relazione speciale con l’UE, perché il futuro della Gran Bretagna è legato all’Europa e, un giorno, torneremo nell’Unione Europea”, ha aggiunto.

Kemi Badenoch, leader dell’opposizione, ha affermato che tali richieste sono “il segno di un Partito Laburista che non ha un piano per il Paese”. “Vogliono tornare indietro e rivivere guerre che sono state risolte molto tempo fa”, ha dichiarato la leader conservatrice.

Maddalena Ingroia

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