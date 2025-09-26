ETIOPIA. Nuova offensiva contro Abiy Ahmed Ali

Il 24 settembre le forze Amhara Fano National Force (AFNF) hanno dichiarato di aver iniziato una grande offensiva contro l’Ethiopian National Defense Force (ENDF) e tra le 00:00 e le 04:30 di mattina dello stesso giorno sono stati coordinati diversi assalti da parte di tutti i comandi AFNF contro le postazioni dell’esercito federale etiope. Durante l’inizio di questa operazione, la quale prende il nome di Campagna del Veterano Aba Nadrew (alias Arbegna Adem Ali) e come successo con la Campagna dei Martiri in agosto, i quattro comandi regionali AFNF stanno dimostrando una forte sinergia tra le loro unità, acquisita grazie alle molteplici operazioni congiunte svolte tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. In due giorni di offensiva ENDF ha subito gravi perdite ed attualmente si trova a dover arretrare su tutti i fronti. Successivamente al primo giorno di scontri, il governo federale, nella mattina del 25, ha arrestato il Generale Asef Chekol, comandante delle truppe etiopi dispiegate nella regione Amhara. Tuttavia, nel pomeriggio del medesimo giorno, l’ENDF ha indetto un consiglio militare d’emergenza per discutere di possibili impieghi di droni ed aerei per bombardamenti.

Sempre il 24 settembre 2025, secondo i rapporti AFNF, le forze di Fano nelle zone di South Wollo e North Wollo hanno conquistato diverse postazioni dell’ENDF, uccidendo 471 soldati del regime, catturandone 175 e sequestrando oltre 400 fucili, 6 mortai, 6 DSHK e oltre 52.000 proiettili; la 12ª divisione dell’ENDF avrebbe perso quasi il 70% delle sue forze. Le forze Fano hanno riportato importanti progressi anche nel secondo giorno della campagna nelle stesse province dell’area di Wollo, uccidendo 721 soldati del regime, catturandone 188 e sequestrando armi e mezzi mentre espandevano le loro operazioni. Le unità che hanno conseguito le vittorie maggiori sono appartenenti alla Divisione Menelik, comando AFNF regione Amhara Est, provenienti dalle milizie Amhara Fano Wollo.

Stando alle comunicazioni di AFNF della sera del 25 settembre, le città di Muja, Kurba Kon, Filakit, Gerager, Lalibela, Woldeya, Lasta Awraja, Estayish e altre località minori della woreda di Ras Angot sarebbero state conquistate rapidamente dalle unità della D. Menelik. La Brigata Black Lion insieme alla Brigata Berh, appartenenti alla Divisione Tewodros (ex Amhara Fano Gojjam), e altre unità minori hanno iniziato una massiccia operazione di mobilitazione nella mattina del 26 settembre, muovendosi dalla città di Maksegnit (conquistata all’inizio di settembre) in direzione della città di Gondar, città già soggetta a scontri durante le settimane precedenti.

Il primo ministro Abiy Ahmed Ali non ha rilasciato dichiarazioni riguardanti gli scontri nella regione Amhara essendo in visita a Mosca per il World Atomic Forum. Successivamente all’incontro con il Presidente bielorussa Alexander Lukashenko avvenuto il 25 settembre, il Primo Ministro etiope ha incontrato il Presidente russo Vladimir Putin per discutere di interessi comuni sulla difesa e per siglare un accordo per lo sviluppo di una centrale nucleare sul territorio etiope. L’incontro si è concluso con l’invito di Abiy Ahmed Ali a rincontrarsi nella città di Addis Abeba.

Gabriele Leone

