ETIOPIA. Modernizzazione del sistema bancario e finanziario

La Camera dei Rappresentanti del Popolo dell’Etiopia il 17 luglio 2025 ha ratificato due emendamenti, perseguendo l’obiettivo del governo etiope di modernizzare il quadro fiscale nazionale e di rafforzare il sistema elettorale.

Il Presidente della Commissione permanente per la pianificazione, il bilancio e le finanze, Desalegn Wedaje ha sottolineato che il primo emendamento mira ad ampliare la base imponibile, migliorare la mobilitazione delle entrate e promuovere l’equità fiscale aumentando la soglia di esenzione fiscale per i redditi bassi.

Il secondo mira invece a migliorare il sistema elettorale integrando gli standard internazionali e sfruttando la tecnologia per garantire un processo elettorale efficiente e trasparente.

La Banca Nazionale d’Etiopia ha ospitato un evento con Bank Supervision Application (BSA) iniziato il 7 luglio 2025, attirando oltre 70 partecipanti provenienti da 17 paesi africani e da altre regioni.

Il BSA è un sistema sviluppato da un consorzio panafricano di banche centrali, tra cui la Banca Nazionale Etiope (NBE), per modernizzare le funzioni di vigilanza delle autorità di regolamentazione finanziaria. La NBE anche il ruolo di Presidente entrante del BSA a partire da settembre 2025. Il Direttore della Vigilanza Bancaria della NBE Frezer Ayalew, ha sottolineato la necessità di un sistema di vigilanza moderno, in linea con le crescenti responsabilità delle banche centrali. Il Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo Fitsum Assefa ha inoltre dichiarato di star lavorando ad un piano per creare opportunità di lavoro per 5,6 milioni di cittadini nell’anno fiscale (2025/26), nell’ambito del suo più ampio programma di sviluppo economico e stabilità sociale.

Il governo prevede di sostenere 429.175 micro e piccole imprese come motori chiave dell’occupazione. L’accesso ai finanziamenti sarà facilitato attraverso un prestito previsto di 48 miliardi di birr a sostegno di queste imprese.

Dei 5,6 milioni si prevede che 800.000 saranno collocati all’estero, per questo il piano prevede alcune fasi di formazione per i lavoratori etiopi.

Sul piano economico, analisti etiopi sostengono che il governo stai riducendo il proprio debito estero, attraverso riforme economiche di vasta portata, sostenute da un programma di prestiti del Fondo Monetario Internazionale.

Il ministro delle Finanze Ahmed Shide ha dichiarato al parlamento che il governo prevede una crescita economica dell’8,9% nell’anno fiscale che va dall’8 luglio 2025 al 7 luglio 2026, in aumento rispetto all’8,4% stimato per l’anno fiscale in corso.

Si prevede un deficit di bilancio del 2,2% del prodotto interno lordo (PIL) rispetto al 2,1% di quest’anno fiscale, mentre la spesa complessiva sarà di circa 1,9 trilioni di birr (14 miliardi di dollari) l’anno prossimo, ha affermato. I ricavi delle esportazioni dell’Etiopia negli ultimi 11 mesi di quest’anno fiscale si sono attestati a 7,2 miliardi di dollari, ha affermato Ahmed, in aumento del 118,2% rispetto all’anno finanziario precedente. Il Primo Ministro Abiy Ahmed ha dichiarato nei giorni scorsi ai media nazionali che le esportazioni di caffè e oro del Paese sono aumentate vertiginosamente.

Nella sua valutazione di gennaio, il FMI prevedeva che le esportazioni di beni per l’intero anno finanziario sarebbero cresciute a 4,59 miliardi di dollari e quelle di servizi a 7,97 miliardi di dollari. I risultati dei ni queste manovre dovrebbero essere pubblicati nelle prossime settimane.

Alcune commentatori avanzano l’ipotesi che queste manovre di modernizzazione del sistema economico-finanziario dell’Etiopia stiano portando il Paese ad una scarsa disponibilità di liquidità.

Il 15 luglio 2025 presso l’Ambasciata Britannica ad Addis Abeba si è tenuto l’Investment in Ethiopian Mining Forum, durante il quale è stato presentato un progetto per la comunità di lavorati nel riavvio del programma aurifero di Tulu Kapi.

La costruzione del sito sarà realizzata congiuntamente con il governo etiope e la KEFI Gold and Copper, necessiterà prima di una mobilitazione degli abitanti che occupano l’area interessata, che dovrà rispettare gli standard ambientali e sociali stabiliti dalla International Finance Corporation, parte del Gruppo della Banca Mondiale.

La produzione di oro a Tulu Kapi è prevista per la seconda metà del 2027.

In un aggiornamento sui progressi, il presidente Harry Anagnostaras-Adams ha dichiarato che si sono registrati importanti aumenti di investimenti internazionali, con un aumento del valore delle azioni della società dovute alla presenza di nuovi azionisti tra cui Ruffer Gold, Konwave/Gold 2000 e Phoenix Gold Fund.

