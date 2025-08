ETIOPIA. L’esercito federale etiope perde territori

Si intensificano gli scontri interni al territorio etiope, aumentando il rischio di escalation nell’area nord-ovest del Paese, soprattutto lungo i confini interni tra le regioni Amhara, Tigray e Afar.

Il gruppo AFNF estende il proprio controllo su diversi territori contesi grazie alle operazioni militari che sta conducendo contro ENDF. Gli scontri contro l’esercito federale etiope sono avvenuti principalmente nelle provincie di South Wollo, North Gondar e Wag Herma, dove AFNF sta mostrando la sua nuova capacità di coordinamento e collaborazione delle unità dispiegate sul territorio.

Le operazioni avvenute nella scorsa settimana dimostrano sinergia e capacità non usuali, dovute ai nuovi programmi di formazione dei comandanti di AFNF.

Nella mattina del 31 luglio scorso la 5a Divisione Re Tewodros II di AFNF, comandata dal Generale Yeshambel Mulusew, ha sconfitto le truppe federali etiopi durante l’attacco presso la città di Woldia, nella zona di Guba Lafto nel North Wollo.

Durante gli scontri è stato riscontrato l’utilizzo di nuove tattiche da parte di alcune brigate, le stesse che precedentemente all’unificazioni dei gruppi Amhara appartenevano a diverse divisioni FANO, con comandanti e tattiche diverse.

La ristrutturazione dell’apparato militare amarico ha comportato un avvicinamento di reparti e unità, come la brigata Black Lion, la brigata Shemaki, la brigata Beghashwa, la brigata Nebiyu Asaminew, la brigata Zoz Amba Nigusu, la brigata Eagle Belsa che, secondo fonti locali, hanno dimostrato un abile coordinamento sul campo di battaglia.

Durante lo stesso giorno AFNF ha attaccato ENDF nella regione del North Gondar nella città di Deguma, dove le brigate Mebreg, Adwa e Fanaye Wubbe. E’ stato intercettato e catturato anche un convoglio, composto da 14 veicoli dell’esercito federale, proveniente da Desmariyam Denzaz durante il trasporto di munizionamento e armamenti nella zona North Gondar.

Le operazioni del comando Amhara Nord AFNF – Belay Zeleke terminano dopo 15 giorni di scontri lungo il confine interno della regione Afar. L’esercito federale etiope si trova quindi stretto a ovest da AFNF e Nord-Est dal TDF-TPLF, con il quale però non sembrano esserci grandi scontri attivi attualmente.

In continuità con gli altri attacchi sopracitati, nel medesimo giorno, il comando AFNF Regione Amhara Est – Menelik ha attaccato la città di Dil Yibza, nella quale erano detenuti alcuni combattenti di FANO. Al termine dello scontro, EDNF è stato sconfitto e cacciato dalla città. Secondo fonti locali sono stati catturati settanta uomini dell’esercito federale. Le unità Amhara hanno dichiarato di voler prendere il controllo di tutta la zona montuosa intorno al monte Ras Dashen e di volerne fare un centro per le future operazioni.

Nella giornata del 29 luglio scorso, ENDF ha avuto scontri con la popolazione civile Amhara nella zona Werebabo Woreda nel Sout Wollo, il mattino seguente AFNF ha attaccato l’esercito federale per vendicare e difendere i civili Amhara.

Secondo fonti locali non confermate, il 28 luglio le forze armate sudanesi hanno attraversato il confine con la regione Amhara occidentale, uccidendo diversi contadini e prendendo ostaggi; mentre le truppe dell’ENDF dispiegate nella zona si sono rifiutate di intervenire.

Nella città di Welenchit, zona East Shewa in Oromia, è stato segnalato alle autorità federali il rapimento di venti Amhara. Fonti locali attribuiscono questo attacco alla popolazione civile ad una fazione estremista del gruppo Oromo Liberation Front (OLF), ma le autorità federali non hanno rilasciato alcun commento riguardo l’accaduto. Postura in linea con le ipotesi espresse su alcuni canali social, secondo le quali OLF verrebbe in parte finanziato dal EDNF per colpire gli Amhara, al fine di attaccare AFNF su più lati e di evitare possibili alleanze contro il governo di Abiy Ahmed Ali.

L’esercito federale etiope è stato anche impegnato sul confine Sud-Est con la Somalia, nella città di Doloow. Il 30 giugno si sono verificati scontri tra le autorità locali del Jubaland, il governo federale somalo e quello etiope, il quale ha attaccato una struttura della National Intelligence and Security Agency (NISA).

Mentre i rapporti con la Somalia si fanno sempre più incerti, il 31 giugno il governo etiope e quello di Gibuti hanno firmato un accordo bilaterale per sicurezza e la protezione, con il quale hanno ufficializzato lo scambio di informazioni sulla sicurezza, nella lotta al traffico illegale di esseri umani e nella prevenzione del terrorismo.

