ETIOPIA. La GERD è operativa. Forti timori egiziani 

L’Etiopia ha inaugurato ufficialmente martedì la più grande diga idroelettrica dell’Africa, un progetto che fornirà energia a milioni di etiopi, aggravando al contempo la frattura con l’Egitto a valle che ha sconvolto la regione.

L’Etiopia, la seconda nazione più popolosa del continente con oltre 120 milioni di persone, considera la Grand Ethiopian Renaissance Damda 5 miliardi di dollari su un affluente del Nilo un elemento centrale delle sue ambizioni economiche, riporta Reuters.

La potenza della diga è gradualmente aumentata da quando la prima turbina è stata accesa nel 2022, raggiungendo la sua capacità massima di 5.150 MW martedì. Questo la colloca tra le 20 più grandi dighe idroelettriche al mondo, circa un quarto della capacità della diga delle Tre Gole in Cina. Martedì, durante una cerimonia presso il sito di Guba, un caccia etiope ha sorvolato a bassa quota la nebbia che si forma sulle acque bianche della diga, che precipitano per 170 metri.

Sotto il baldacchino di una gigantesca bandiera etiope, il primo Ministro Abiy Ahmed si è poi rivolto a una folla di decine di politici, tra cui i presidenti di Somalia, Gibuti e Kenya: ”Ai nostri fratelli (sudanesi ed egiziani); l’Etiopia ha costruito la diga per prosperare, per elettrificare l’intera regione e per cambiare la storia del popolo nero”, ha detto Abiy. “Non è assolutamente per danneggiare i suoi fratelli”.

Abiy ha affermato che l’Etiopia utilizzerà l’energia per migliorare l’accesso degli etiopi all’elettricità ed esportare l’energia in eccesso nella regione.

Il bacino della diga ha anche allagato un’area più grande dell’area metropolitana di Londra, che, secondo il governo, fornirà un approvvigionamento idrico costante per l’irrigazione a valle, limitando al contempo inondazioni e siccità.

I vicini a valle dell’Etiopia, tuttavia, hanno assistito con timore all’avanzamento del progetto fin dall’inizio della costruzione nel 2011.

L’Egitto, che ha costruito la propria diga di Assuan sul Nilo negli anni ’60, teme che la GERD possa limitare l’approvvigionamento idrico durante i periodi di siccità e portare alla costruzione di altre dighe a monte. Fin dall’inizio, si è fermamente opposto alla diga, sostenendo che viola i trattati sull’acqua risalenti all’epoca coloniale britannica e rappresenta una minaccia esistenziale.

L’Egitto, con una popolazione di circa 108 milioni di persone, dipende dal Nilo per circa il 90% della sua acqua dolce.

L’Egitto continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi sul Nilo Azzurro e “eserciterà il suo diritto di adottare tutte le misure appropriate per difendere e proteggere gli interessi del popolo egiziano”, ha dichiarato lunedì il portavoce del Ministero degli Esteri egiziano Tamim Khallaf.

Sebbene l’Egitto si sia astenuto da qualsiasi rappresaglia diretta contro l’Etiopia, negli ultimi anni si è avvicinato ai rivali di Addis Abeba nel Corno d’Africa, in particolare all’Eritrea.

Il Sudan, nel frattempo, si è unito alle richieste dell’Egitto per accordi giuridicamente vincolanti sul riempimento e la gestione della diga, ma potrebbe anche beneficiare di una migliore gestione delle inondazioni e dell’accesso a energia a basso costo.

Nel 2020, l’Etiopia ha iniziato a riempire il bacino in più fasi, sostenendo che la diga non avrebbe danneggiato in modo significativo i paesi a valle.

Ricerche indipendenti mostrano che finora non sono state registrate interruzioni significative del flusso a valle, in parte grazie alle precipitazioni favorevoli e al cauto riempimento del bacino durante le stagioni umide per un periodo di cinque anni.

La banca centrale etiope ha fornito il 91% dei finanziamenti del progetto, mentre il 9% è stato finanziato dagli etiopi attraverso vendite di obbligazioni e donazioni, senza alcun aiuto straniero, secondo quanto riportato dai media locali.

Sebbene l’energia elettrica extra aiuterà la fiorente industria del mining di bitcoin del Paese, la maggior parte degli etiopi che vivono in zone rurali potrebbe dover aspettare ancora un po’ per trarne beneficio.

Le reti di trasmissione sottosviluppate nelle aree rurali rappresentano un grave ostacolo all’accesso all’elettricità. Mentre le aree urbane avevano un tasso di elettrificazione del 94% nel 2022, solo il 55% della popolazione totale del Paese aveva l’elettricità, secondo la Banca Mondiale.

Lucia Giannini

