ETIOPIA. Il popolo Amhara invade le strade del Regno Unito

Durante la giornata di domenica 26 ottobre per le strade di Londra si sono riuniti centinaia di manifestanti amhara, i quali hanno protestato contro il governo centrale etiope. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori della manifestazione era sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi umanitaria in corso nella regione Amhara e chiedere alla comunità internazionale di “assumersi le proprie responsabilità”. Secondo alcuni giornali inglesi, gli amhara avrebbero organizzato cortei minori anche nelle città di Birmingham e Manchester. Seppur con modalità diverse e con minor partecipazione, non è la prima volta che il popolo amhara si organizza per manifestare in Paesi stranieri: l’ultima volta nell’estate del 2025 un corteo in favore degli amhara negli Stati Uniti. Successivamente alla costituzione formale del gruppo armato Amhara Fano National Force (AFNF), avvenuta a maggio del 2025, sono state fondate diverse associazioni e organizzazioni che rappresentano il popolo amhara all’estero.

Una delle prime ad avere avuto un ruolo importante nel portare visibilità alla battaglia di questo popolo a livello internazionale è sicuramente il Washington D.C. Metropolitan Amhara Demonstration Organizer. Questo gruppo è costituito da leader amhara e da ex ufficiali Fano residenti nella capitale americana, i quali hanno organizzato diverse volte proteste e manifestazioni contro il governo del Primo Ministro Abiy Ahmed Ali, tentando anche di boicottare alcuni eventi internazionali a cui hanno partecipato le autorità etiopi. Analogamente alle manifestazioni avvenute in America, anche il corteo principale che ha sfilato nella capitale britannica è stato guidato da associazioni per la coordinazione delle comunità in diaspora amhara. Nel caso delle manifestazioni del Regno Unito i gruppi sarebbero almeno due: United Amhara Association UK e London Fano. Amhara Fano Gojjam, rinominato ufficialmente Divisione Tewodros o comando AFNF Regione Amhara Ovest, ha rilasciato un comunicato stampa ufficiale nel quale rinnova il suo sostegno verso il gruppo London Fano ed elogia il lavoro fatto nell’organizzazione delle manifestazioni.

Oltre alle bandiere con il leone, simbolo del popolo amhara e stemma di AFNF, durante le manifestazioni di Londra sono stati visti molteplici cartelli e striscioni che denunciano l’utilizzo di droni da parte dell’Ethiopian National Defense Force (ENDF) contro civili. Nell’ultimo mese molto spesso sui canali locali sono state riportate vittime civili successivamente ad attacchi di droni durante gli scontri tra AFNF ed ENDF, soprattutto successivamente all’inizio dell’offensiva amhara avviata nella seconda metà di settembre. Secondo fonti filo-amhara, sarebbero già state colpite scuole e strutture sanitarie ferendo la popolazione civile, in particolare il 25 ottobre sarebbero rimasti uccisi alcuni civili dopo un attacco di un drone a Qwara, nel West-Gondar – il numero delle vittime non è stato ancora ufficializzato.

Nello stesso giorno la Divisione Tewodros ha rilasciato un comunicato stampa indirizzato alle sue truppe, nel quale viene ufficializzato un protocollo obbligatorio che racchiude alcune tattiche per la difesa contro i droni dell’ENDF. Nella comunicazione di servizio viene sconsigliato l’impiego di veicoli leggeri non adeguatamente corazzati come i pickup utilizzati da AFNF regolarmente e vengono esortati gli ufficiali a mobilitare le proprie unità di fanteria soltanto durante la notte, visto che la maggior parte dei droni utilizzati dall’esercito etiope viene impiegata solo di giorno. Sul piano comunicativo viene detto ai membri di AFNF di non utilizzare il social media Telegram per le comunicazioni.

Dato che messo in correlazione con la transizione che AFNF aveva annunciato, riguardante il trasferimento sulle piattaforme di Meta dei propri canali ufficiali, fa chiaramente comprendere che il gruppo amhara (a differenza del governo federale etiope) si muove sempre di più in direzione occidentale.

Gabriele Leone

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/