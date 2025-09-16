ETIOPIA. Echi di guerra: tensioni tra Amhara, Tigray e governo federale

La forte instabilità nelle regioni più a nord dell’Etiopia non sembra migliorare. Le tensioni fra i diversi gruppi etnici che occupano le regioni Amhara, Afar e Tigray sono in forte aumento, inevitabilmente queste sono dovute ai continui scontri territoriali e alle differenze intrinseche delle loro società.

Nel mese di agosto diverse volte sono avvenuti incontri tra i vertici Amhara e le autorità tigrine, ma ogni tentativo di formulare accordi o unificare il fronte contro il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali è risultato vano ed inconcludente. Un chiaro segnale del fallimento di queste trattative è l’aumento evidente degli scontri tra questi due schieramenti lungo i territori di confine tra il Tigray e la regione Amhara.

L’unità Tezeke appartenente all’Amhara Fano Nation Force (AFNF) ha dichiarato di aver intercettato e catturato una squadra di soldati del Tigray People’s Liberation Front (TPLF) travestiti da contadini e braccianti. Secondo fonti Amhara, i militanti del TPLF grazie ai documenti falsi in loro possesso avrebbero dovuto compiere ricognizioni nell’area oltre al confine del Tigray, con lo scopo di raccogliere informazioni utili alla pianificazione di un possibile attacco programmato per fine settembre. Al momento dell’arresto i tigrini sono stati trovati in possesso di radio militari ed equipaggiamento per le intercettazioni. L’unità AFNF Tezeke ha ricollegato i ricognitori tigrini ai gruppi armati del TPLF schierati a Semre, una piccola città nella regione del Southern Tigray.

Le autorità tigrine non hanno rilasciato commenti riguardanti questo avvenimento, tuttavia il Generale Tadesse Werede, presidente dell’Amministrazione ad interim del Tigray, ha dichiarato che i rapporti con il governo centrale etiope si stanno facendo sempre più tesi, in continuità con un andamento negativo delle relazioni diplomatiche avviato dopo la decisione del National Election Board of Ethiopia (NEBE) di revocare lo status giuridico del TPLF. Questa comunicazione è stata fatta pubblicamente dopo la chiusura di due giorni di incontri tra le autorità del governo di Abiy Ahmed Ali e l’amministrazione tigrina, ai quali hanno partecipato oltre al Generale Tadesse Werede: il suo vice Alem Gebrewahid, il Segretario Generale del TPLF Fetlework Gebregziabher e il presidente del partito Debretsion Gebremichael.

Diversa invece è la posizione del capo di stato maggiore dell’Ethiopian National Defense Force (ENDF) generale Birhanu Jula Gelelcha che invece ha concentrato il suo ultimo discorso alla popolazione etiope invitando al dialogo tra le diverse etnie. Secondo il generale dell’ENDF, il reale ostacolo alla creazione di una reale stabilità all’interno dei confini dell’Etiopia sarebbe la forte presenza di forze straniere, soprattutto nella regione Oromia e nella vicina regione Amhara. Non sono state però specificate le entità che dispongono di forze straniere sul territorio etiope nel comunicato dell’alto ufficiale.

Non sorprende che il Tigray non sia stato incluso in quest’ultimo discorso; ricordiamo l’importanza strategica della sua posizione geografica soprattutto in questo preciso momento storico. Il governo centrale etiope, infatti, non sembra voler abbandonare il progetto di espansione verso il Mar Rosso, continuando a dichiarare i propri interessi su Assab. Diverse fonti riportano che l’Eritrea stia avviando diversi lavori infrastrutturali di aggiornamento e di potenziamento di alcune posizioni di difesa al confine con l’Etiopia. A sua volta il primo ministro etiope ha ordinato alla 70ª divisione di artiglieri pesanti di dispiegarsi presso la zona occidentale del Tigray, precisamente nella woreda di Welkait.

Per comprendere al meglio le dinamiche interne ai popoli che abitano sul confine tra Eritrea ed Etiopia è necessario prendere in esame anche gli avvenimenti dello scorso agosto. In più di un’occasione durante alcune festività religiose è stato segnalato come ai tigrini etiopi sia stato permesso di entrare in Eritrea per riunirsi per alcune cerimonie. Avvenimenti simili si sono registrati anche per alcuni gruppi Afar e questi avvicinamenti delle comunità etniche dei due Paesi diversi stanno portando ad un aumento delle diserzioni da parte di molti combattenti etiopi. Durante la scorsa settimana 15 soldati appartenenti al Afar National Union Revolutionary Front (ANURF) hanno disertato in Eritrea con le loro armi, unendosi al gruppo “Ugugumo” guidato dal colonnello Ibrahim Osman Aliyu.

Gabriele Leone

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/