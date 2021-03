ETIOPIA. Abiy ammette la presenza di forze eritree nel Tigray

Il primo Ministro etiope Abiy Ahmed ha confermato per la prima volta che le truppe della vicina Eritrea sono entrate nella regione settentrionale del Tigray durante il conflitto che dura da cinque mesi.

È il primo riconoscimento dopo mesi di smentite. In un discorso parlamentare, ha anche riconosciuto per la prima volta che atrocità come lo stupro sono state commesse durante i combattimenti, e ha promesso che i responsabili saranno puniti.

Come riporta Defense Web, i combattimenti sono scoppiati nel Tigray dopo che le forze fedeli al partito allora al governo, il Tigray People’s Liberation Front hanno attaccato le basi dell’esercito in tutta la regione durante la notte e nelle prime ore del 4 novembre. Gli attacchi hanno inizialmente sopraffatto l’esercito federale, che successivamente ha montato una controffensiva insieme ai soldati eritrei e alle forze della vicina regione di Amhara.

Il Tplf, che ha dominato il governo dell’Etiopia per quasi tre decenni fino a quando Abiy è andato al potere nel 2018, è stato a lungo un nemico dell’Eritrea. Abiy ha detto che le truppe eritree avevano attraversato il confine perché temevano di essere attaccate dalle forze del Tplf, ma gli eritrei avevano promesso di andarsene quando l’esercito etiope fosse stato in grado di controllare il confine. Il Tplf ha ripetutamente sparato razzi contro l’Eritrea dopo l’inizio del conflitto.

I governi sia dell’Eritrea che dell’Etiopia hanno ripetutamente negato il coinvolgimento dell’Eritrea nella guerra, nonostante i rapporti di Human Rights Watch e Amnesty International, che hanno documentato l’uccisione di centinaia di civili da parte dei soldati eritrei nella città di Axum.

I giornalisti della Reuters in un viaggio nel Tigray la settimana scorsa hanno visto centinaia di uomini che indossavano uniformi eritree in autobus con targhe eritree sulla strada principale tra la capitale regionale Mekelle e Shire, e sulle strade principali di Shire.

Abiy ha citato quanto gli eritrei hanno detto alle autorità etiopi: «Avete lasciato le postazioni mentre cercavate il nemico nel Tigray centrale. Così, mentre li attaccavate, potevano venire da noi. Abbiamo controllato le aree lungo il confine perché abbiamo le nostre preoccupazioni di sicurezza nazionale. Ma se il vostro esercito può controllare le postazioni, ce ne andremo il giorno dopo».

Ha detto che il governo etiope ha anche sollevato accuse di diffusi saccheggi e abusi dei diritti da parte dei soldati eritrei nel Tigray: «Il governo eritreo ha condannato duramente e ha detto che saranno responsabili se qualcuno del loro esercito vi ha partecipato».

Abiy ha anche affrontato le segnalazioni di abusi da parte dei soldati etiopi: «Ci sono state atrocità che sono state commesse nella regione del Tigray (…) i rapporti indicano che le atrocità sono state commesse violentando le donne e saccheggiando le proprietà (…) Qualsiasi membro della difesa nazionale che ha commesso stupri e saccheggi contro le nostre sorelle del Tigray sarà ritenuto responsabile».

Luigi Medici