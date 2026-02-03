ETIOPIA. Abiy accusa le truppe eritree di massacri nel Tigray. È guerra di parole

Il Primo Ministro etiope Abiy Ahmed ha attaccato l’esercito eritreo per le atrocità commesse durante la guerra nella regione settentrionale del Tigray, conclusasi nel 2022. Le forze eritree hanno combattuto a fianco dell’esercito etiope contro i combattenti tigrini locali per il controllo del Tigray, al confine con l’Eritrea.

In un discorso al parlamento, Abiy ha ammesso per la prima volta che le truppe eritree avevano massacrato persone ad Axum, accuse che l’Eritrea aveva precedentemente negato in seguito alle segnalazioni di uccisioni di massa avvenute nella storica città per due giorni nel novembre 2020, riportano Addis Standard e Bbc.

Abiy ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 2019 per aver posto fine a una situazione di stallo militare ventennale con l’Eritrea a causa di una disputa di confine. Le relazioni amichevoli si sono ulteriormente rafforzate durante la guerra del Tigray, ma di recente hanno lasciato il posto a una guerra di parole sul Mar Rosso, area a cui l’Etiopia, senza sbocco sul mare, vuole accedere attraverso l’Eritrea.

Durante il suo discorso parlamentare del 3 febbraio, il primo Ministro ha ammesso che ci sono state uccisioni di massa di giovani da parte dei soldati eritrei. Ha aggiunto che durante la guerra, quando le forze alleate hanno iniziato a prendere il controllo delle città del Tigray, le truppe eritree hanno demolito case, saccheggiato proprietà, distrutto industrie e sequestrato macchinari in luoghi come Adua, Axum, Adigrat e Shire.

Rivolgendosi ai legislatori, il Primo Ministro ha respinto le analisi che collegano l’attuale frattura alle ambizioni marittime dell’Etiopia. “Alcuni sostengono, pensano e analizzano che il problema tra i governi etiope ed eritreo sia sorto perché il governo etiope ha sollevato la questione del Mar Rosso. Non è così”, ha detto Abiy. Ha aggiunto che le tensioni risalgono a molto prima del dibattito sull’accesso al mare e “sono iniziate con l’inizio della guerra del Tigray”.

Secondo Abiy, la prima grande rottura si è verificata dopo che “le forze federali hanno conquistato Shire” nella fase iniziale della guerra. “Dopo aver liberato Shire nella prima fase della guerra, l’esercito eritreo ci ha seguito, è entrato in città e ha iniziato a distruggere case ed edifici privati. È stato allora che sono iniziati gli attriti, anche se all’epoca non ne abbiamo parlato”, ha detto.

Il Primo Ministro etiope ha affermato che la situazione è peggiorata con l’avanzare della guerra nelle città storiche del Tigray centrale. “Quando siamo passati attraverso Axum, la tensione si è intensificata con l’ingresso delle forze eritree che hanno condotto esecuzioni di massa di giovani”, ha dichiarato al parlamento, aggiungendo che ad Adua, le truppe eritree “hanno iniziato a smantellare e saccheggiare fabbriche”, e ad Adigrat, “hanno sradicato ciò che poteva essere spostato dalla fabbrica farmaceutica e distrutto il resto”, portando le relazioni al punto di rottura.

Abiy ha inoltre affermato che il governo federale si era astenuto dal confrontarsi con l’Eritrea in quel momento a causa dell’eccessivo impegno militare. “Il governo etiope non aveva la capacità di combattere su più fronti”, ha affermato, sottolineando che le forze erano concentrate sull’inseguimento del Fronte di Liberazione Popolare del Tigray (TPLF) e sul consolidamento del territorio già conquistato.

Inquadrando le sue osservazioni come un documento storico piuttosto che come un cambiamento di politica, il primo Ministro ha affermato di aver ripetutamente cercato di porre fine agli abusi attraverso canali pacifici. “Quando i giovani sono stati uccisi ad Axum, e quando Adua e Adigrat sono state saccheggiate, ho inviato numerosi inviati in Eritrea”, ha affermato. L’ex ministro degli Esteri Gedu Andargachew è stato inviato “più di una volta”, ha aggiunto Abiy, con un messaggio chiaro: “Non terrorizzate la popolazione del Tigray, non saccheggiate le sue ricchezze; la lotta è con il TPLF, non con la popolazione del Tigray”.

Quando questi tentativi fallirono, Abiy dichiarò di aver inviato l’allora vice primo ministro Demeke Mekonnen. Entrambi i funzionari hanno poi lasciato il governo, ma Abiy ha insistito sul fatto che “sono ancora vivi; sono raggiungibili e possono dire la verità sul motivo per cui sono stati inviati”. Le sue dichiarazioni sono arrivate mentre i voli passeggeri tra la capitale dell’Etiopia, Addis Abeba, e le città del Tigray riprendevano dopo una sospensione di cinque giorni.

Erano stati cancellati a causa degli scontri tra l’esercito federale e i combattenti del Tigray in una zona contesa del Tigray occidentale, alimentando il timore di una ripresa del conflitto.

Maddalena Ingrao

