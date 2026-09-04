ESWATINI. Politica ed economia di Pechino sono disgiunte: Mbabane è amica di Taiwan (e di Trump)

A fine agosto, un consorzio cinese ha annunciato che avrebbe portato avanti la costruzione di un’importante diga in Eswatini, nonostante Pechino esortasse i propri cittadini a lasciare il Paese. Questa contrapposizione evidenzia la complessa relazione tra il gigante asiatico e il piccolo regno africano, unico alleato formale di Taiwan nel continente africano.

Pochi mesi prima, la Cina aveva paragonato il presidente di Taiwan a un “topo” dopo la sua visita a sorpresa in Eswatini. “La condotta spregevole di Lai Ching-te, simile a quella di un topo che attraversa la strada, sarà inevitabilmente accolta con scherno dalla comunità internazionale”, aveva dichiarato l’Ufficio per gli Affari di Taiwan della Cina in un comunicato, riporta BneIntelliNews.

Lai aveva inizialmente programmato di partecipare alle celebrazioni per il 40° anniversario dell’ascesa al trono di Re Mswati III e per il suo 58° compleanno, ad aprile. Il viaggio è stato rinviato dopo che Seychelles, Mauritius e Madagascar hanno revocato il permesso di sorvolo, una decisione che Taipei ha attribuito alle pressioni di Pechino.

Ma in questo contesto, e nonostante l’avvertimento del Ministero degli Esteri cinese del 25 agosto, che sconsigliava ai propri cittadini di recarsi in Eswatini e a coloro che si trovavano già nel Paese di partire o trasferirsi in zone più sicure come il vicino Sudafrica, il consorzio di costruzioni cinese Sakhalive JV si è impegnato a proseguire i lavori sulla diga da 136 milioni di dollari.

“Sakhalive JV rimane pienamente impegnata nella realizzazione del progetto della diga di Mpakeni”, ha dichiarato un rappresentante del consorzio al Times of Eswatini. “Le attività di costruzione proseguono secondo il programma approvato e non ci sono piani per sospendere, ridimensionare o abbandonare il progetto”. Nessuno dei suoi dipendenti è stato evacuato o trasferito in Sudafrica “al momento”, ha affermato il consorzio.

Il contratto di costruzione, aggiudicato nel 2023, fa parte del Programma di potenziamento idrico di Mkhondvo-Ngwavuma, uno dei più grandi progetti infrastrutturali attualmente in corso in Eswatini. È parte di un programma più ampio volto a fornire acqua per l’irrigazione a circa 4.600 ettari di terreni agricoli. Il fatto che ingegneri cinesi della Sinohydro Bureau 3 e della Yellow River Engineering Consulting continuino a lavorare alla diga, mentre il loro governo avverte di rischi “per la sicurezza” estremamente elevati in Eswatini, illustra un’importante distinzione nei rapporti: Pechino e Mbabane non hanno relazioni diplomatiche, ma il mondo degli affari non rispetta questi limiti.

Il rapporto tra Eswatini e Taiwan risale all’indipendenza del regno nel 1968. Il suo governo ha esplicitamente descritto la relazione con Taipei come un rapporto di “rispetto reciproco, amicizia e lealtà” e ha ripetutamente e pubblicamente respinto le pressioni cinesi per il trasferimento del riconoscimento diplomatico a Pechino.

Anche il Somaliland, mantiene uffici di rappresentanza reciproci con Taiwan dal 2020, nonostante le forti obiezioni di Pechino e Mogadiscio. Ma il Somaliland è riconosciuto solo da Israele.

Per la Cina, persuadere Mbabane a cambiare il riconoscimento avrebbe un peso simbolico che va ben oltre l’importanza economica di un Paese di circa 1,2 milioni di abitanti con un’economia che il FMI stima intorno ai 5,8 miliardi di dollari nel 2026: eliminerebbe l’ultimo punto d’appoggio diplomatico di Taiwan nel continente africano.

Nel 2026, in vista della visita del presidente taiwanese a maggio. sonpeggiorate le relazioni, tanto che Lai ha infine viaggiato a bordo di un aereo appartenente al re Mswati III. La Cina ha accusato l’Eswatini di essere “mantenuto e nutrito” da Taiwan, un’affermazione che Mbabane ha respinto come offensiva.

Dal 1° maggio, la Cina ha esteso il trattamento tariffario zero alle importazioni provenienti da tutti i 53 paesi africani con cui intrattiene relazioni diplomatiche. Solo l’Eswatini è rimasto escluso a causa di Taiwan.

È improbabile che l’iniziativa tariffaria da sola trasformi il commercio africano con la Cina, poiché gran parte delle esportazioni del continente erano già esenti da dazi, ma è un “segnale geostrategico”, che rafforza la posizione di Pechino come partner economico e attira ulteriormente i paesi africani nella sua orbita.

La diga di Mpakeni stessa dimostra i limiti dell’isolamento diplomatico: le imprese cinesi possono ancora aggiudicarsi e realizzare progetti nel regno senza che Pechino mantenga relazioni formali con Mbabane.

La competizione è quindi asimmetrica e simbolica. L’economia è solo una parte del calcolo, poiché la politica estera dell’Eswatini non può essere facilmente separata dalla monarchia.

Re Mswati III occupa la posizione dominante nel sistema politico e le relazioni con Taiwan sono state coltivate ai massimi livelli per decenni. L’utilizzo dell’aereo reale da parte di Lai durante il suo viaggio di maggio ha illustrato la natura insolitamente personale di questi legami.

La Banca Africana di Sviluppo stima che circa il 34% della popolazione dell’Eswatini viva in condizioni di estrema povertà e afferma che la limitata trasformazione strutturale continua a ostacolare l’inclusività della crescita.

I grandi progetti infrastrutturali, le fabbriche e i parchi industriali sono quindi importanti sia politicamente che economicamente, perché possono creare posti di lavoro e fornire una prova tangibile dello sviluppo.

Inoltre Eswatini ha un ottimo rapporto con l’Amministrazione Trump: almeno 19 migranti provenienti da paesi terzi – da vari paesi dell’Africa, dell’Asia e delle Americhe sono stati deportati dall’amministrazione Trump in Eswatini nell’ambito della sua stretta sull’immigrazione.

Luigi Medici

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