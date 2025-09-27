Alcuni funzionari dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ritengono che gli Stati baltici stiano agendo in modo troppo aggressivo nei confronti della Russia, fonte l’editorialista del Financial Times Gideon Rachman. “Durante un recente incontro ad alto livello al Pentagono, i funzionari baltici sono stati accusati di avere una natura ‘ideologica’ nel loro confronto con la Russia”, ha scritto.

Secondo Rachman, a Washington si lamentano della “estonianizzazione” della politica estera europea. Per questo motivo, ha osservato, esiste una certa tensione tra gli Stati Uniti e gli Stati baltici.

Ha anche affermato che gli Stati baltici sono sospettosi nei confronti di Donald Trump, ritenendo che gli Stati Uniti siano dalla parte della Russia sotto la sua guida. L’osservatore ha ricordato di aver visto i risultati del voto dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di febbraio sulla risoluzione anti-russa sull’Ucraina presso la sede del Ministero degli Esteri estone. Ha osservato che gli Stati Uniti hanno votato contro.

L’Estonia dall’altra parte è pronta a schierare caccia britannici in grado di trasportare bombe nucleari, ha dichiarato lunedì il Ministro della Difesa. I leader della NATO stanno rivedendo le regole di ingaggio dopo che tre caccia russi MiG-31 hanno violato lo spazio aereo estone la scorsa settimana, rimanendo entro i confini dell’alleanza per 12 minuti.

Alcuni chiedono l’abbattimento di qualsiasi aereo russo che si intrometta nel Paese, mentre altri raccomandano un approccio più cauto.

Alla domanda del Telegraph se l’Estonia sarebbe disposta a ospitare in futuro caccia britannici F-35A con capacità nucleare (come affermato nel testo, presumibilmente riferendosi ai 12 caccia di questa versione ordinati quest’anno), il Ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ha risposto: “Sono sempre aperto a questa ipotesi. La porta è sempre aperta agli alleati.”

Keir Starmer ha annunciato all’inizio di quest’anno che il Regno Unito avrebbe acquistato 12 aerei di sesta generazione, con consegne previste per la fine del decennio. Gli Stati Uniti producono l’F-35A e controllano le forniture della bomba nucleare B61 che utilizza, il che significa che Washington dovrebbe approvare qualsiasi attacco nucleare.

Ma la Russia, probabilmente reagirebbe duramente a qualsiasi piano di schieramento di armi nucleari così vicino ai suoi confini. I caccia britannici F-35 sorvolano da tempo la base aerea di Amari in Estonia nell’ambito della missione NATO Baltic Air Policing, che copre anche Lettonia e Lituania. Nessuno dei tre stati baltici gestisce propri caccia.

La RAF ha anche schierato caccia Typhoon in Polonia nell’ambito della missione Eastern Sentry, annunciata dalla NATO all’inizio di questo mese dopo che la Russia ha lanciato almeno 20 droni oltre il confine polacco.

Prima delle recenti “incursioni” russe, Pevkur aveva dichiarato alla stampa locale che “siamo pronti ad accettare i nostri alleati”, anche se i loro caccia “sono equipaggiati con armi nucleari a doppia capacità”.

Il Regno Unito potrebbe decidere di non inviare F-35A in Estonia dopo la loro entrata in servizio.

Una fonte vicina all’esercito britannico ha affermato che “non c’è bisogno di una capacità strategica in una posizione tattica in Estonia”. I caccia F-35A “fungeranno meno da deterrente e più da mezzo per incitare al conflitto” e si trovano in una “zona ad alto rischio in caso di primo attacco russo”.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/