ERITREA. Asmara chiama il Cairo per arginare l’instabilità regionale

Giovedì 30 ottobre è iniziato il viaggio diplomatico del Presidente eritreo Isaias Afwerki e della sua delegazione in Egitto, quest’ultima include il Ministro degli Esteri Osman Saleh. Secondo il Ministro dell’Informazione eritreo Yemane G. Meskel, Afwerki resterà nella capitale egiziana almeno per 5 giorni e parteciperà a diversi incontri con il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Il Presidente Isaias dovrebbe partecipare all’inaugurazione del Nuovo Grande Museo Egizio (GEM) il 1° novembre.

L’archeologo egiziano ed ex Ministro delle Antichità Zahi Hawass ha definito l’inaugurazione un momento mondiale monumentale, sottolineando la partecipazione di circa 60 capi di Stato. Considera il GEM un passo trasformativo per rafforzare il settore turistico e la presenza internazionale dell’Egitto. Farouk Hosni, ex Ministro della Cultura e ideatore del progetto originale del museo negli anni ’90, ha dichiarato ai media russi che secondo il suo progetto il museo segna il via a una rinascita culturale in tutto l’Egitto, con teatri, istituti d’arte e centri di ricerca che fioriscono attorno ad esso. La cerimonia di inaugurazione sarà occasione per i leader presenti di discutere della crescente instabilità della regione dell’Africa Orientale e del Corno d’Africa.

Gli incontri bilaterali organizzati sia prima che dopo la cerimonia tra gli staff diplomatici e i politici eritrei e i corrispettivi egiziani sottolineano la necessità di confrontarsi su molteplici tematiche. Due giorni prima della partenza di Afwerki da Asmara, il Primo Ministro etiope Abiy Ahmed Ali ha rinnovato le pretese dell’Etiopia rispetto ai territori intorno alla baia di Assab durante il discorso che ha tenuto davanti al parlamento etiope martedì 28 ottobre. “Il Primo Ministro ha inoltre affermato che le autorità eritree sono pienamente consapevoli della posizione dell’Etiopia, sottolineando di aver discusso personalmente la questione con il Presidente Isaias ad Asmara e ad Assab dopo il riavvicinamento del 2018. Ha aggiunto di aver delineato la visione geopolitica dell’Etiopia per Assab nella sua serie di libri “Medemer” e di averla inviata come dono alla leadership eritrea” così la stampa etiope ha riportato la sezione del discorso di Abiy Amhed Ali in cui viene trattato il contenzioso territoriale con l’Eritrea.

Per il Presidente eritreo la vicina Etiopia non è l’unica minaccia con cui discutere con i propri alleati: durante l’ultima settimana di ottobre nella social-sfera locale sono emerse diverse comunicazioni riguardanti la conclusione delle fasi di formazione e di addestramento del Red Sea Afar Democratic Organisation (RSADO). Nell’estate di quest’anno RSADO aveva dichiarato che a breve avrebbe riacceso lo scontro armato contro il governo di Isaias Afwerki, dichiarando di avere il supporto dell’Eritrean Afar National Congress (EANC) – partito di opposizione eritreo – e di aver il sostegno delle autorità federali etiopi della regione Afar. RSADO ha come principale obiettivo quello di raggiungere l’indipendenza della regione eritrea Southern Red Sea, corrispondente all’area della Dancalia.

Un giornale locale riporta che la RSADO afferma di aver costituito una nuova forza armata nella regione etiope di Afar, dichiarando che combatterà non solo sulla terraferma ma anche sul fronte del Mar Rosso con una coalizione di forze alleate. Ciò avviene mentre l’Eritrea si trova ad affrontare anche l’aperta ostilità delle Rapid Support Forces (RSF) impegnate nella guerra civile in Sudan, il cui leader, Gen. Mohamed Hamdan Dagalo, ha lanciato un avvertimento diretto ad Asmara in merito al suo sostegno militare all’esercito nazionale sudanese.

Chiaramente il popolo Afar rappresenta un attore decisivo nell’attuale cambio degli equilibri regionali che sta avvenendo nel Corno d’Africa: ricordiamo che in agosto il gruppo Qafar Agatih Inkiinoh Uguuggumoh Fooca (QAIUF), alias Afar National Union Revolutionary Front (ANURF), aveva dichiarato di non rispettare più la pace firmata con il governo centrale etiope. Risulta ormai chiaro lo schema presente nella regione del Corno d’Africa con la frammentazione dei popoli che occupano i territori etiopi ed eritrei che rappresenta una chiara opportunità per diversi Paesi esteri che interferiscono nella regione. Secondo alcuni analisti, la recente riattivazione dei molteplici gruppi armati impegnati negli scontri interni non permetterebbe ai rispettivi governi centrali dell’Eritrea e dell’Etiopia di intraprendere vaste operazioni militari che potrebbero portare ad una nuova escalation dell’attuale scenario. Questo presunto e precario immobilismo sarebbe causato dalla saturazione della forza degli eserciti nazionali a causa di multipli scontri locali e asimmetrici contro gruppi interni insurrezionalisti.

Gabriele Leone

