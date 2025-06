ENTROPIA GEOPOLITICA, INTELLIGENCE E IA: NUOVA TRIADE PER AFFRONTARE LA POLICRISI

L’idea di entropia geopolitica è un concetto relativamente nuovo e non ancora ampiamente utilizzato nella letteratura accademica o giornalistica, ma per far comprendere esattamente di cosa andremo a trattare ci vengono in aiuto Henry Kissinger, Jospeh Nye e Thomas Friedman.

Ascoltiamoli:

– “La geopolitica è una disciplina che studia le relazioni tra la politica e la geografia, e come queste relazioni influenzano la politica estera e la sicurezza nazionale.” (Henry Kissinger)

– “Il mondo è diventato più complesso e incerto, e le dinamiche geopolitiche sono sempre più difficili da prevedere.” (Joseph Nye)

– “La globalizzazione ha aumentato la complessità e l’interconnessione delle relazioni internazionali, rendendo più difficile la gestione delle dinamiche geopolitiche.” (Thomas Friedman)

Nella sua storia operativa, AGC Communication si è mossa sulle ali di un motto che contiene in sé l’essenza stessa della Resilienza: “Improvise, Adapt, Overcome” (IAO, “Improvvisa, Adatta, Vinci” in italiano) è il motto del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, USMC, Lo IAO è una filosofia di vita e di combattimento che enfatizza l’importanza di essere flessibili e adattabili in situazioni di stress e di incertezza. Lo ripete AGC in ogni sua pubblicazione di analisi geopolitica e d’intelligence.

Spesso associato ai Navy SEALs, un’unità speciale della Marina degli Stati Uniti, che lo utilizza per descrivere la sua capacità di adattarsi e di superare le sfide in situazioni di combattimento e di emergenza, “Improvise, Adapt, Overcome” è diventato popolare anche al di fuori dell’ambito militare, ed è spesso utilizzato per descrivere la capacità di affrontare e superare le sfide nella vita personale e professionale ; serve per promuovere la resilienza, la creatività e il successo.

“Improvise, Adapt, Overcome” è un motto che può essere applicato in diversi contesti, come ad esempio:

1. Ambiente lavorativo: in un ambiente lavorativo in rapida evoluzione, l’improvvisazione, l’adattamento e il superamento delle sfide possono essere fondamentali per il successo.

2. Situazioni di crisi: in situazioni di crisi, come ad esempio disastri naturali o emergenze sanitarie, l’improvvisazione, l’adattamento e il superamento delle sfide possono essere cruciali per la sopravvivenza e la ripresa.

3. Vita personale: nella vita personale, l’improvvisazione, l’adattamento e il superamento delle sfide possono aiutare a sviluppare la resilienza e a raggiungere gli obiettivi.

Può essere ispirato dalle esperienze di diverse persone, come ad esempio:

– Militari: i militari spesso devono improvvisare, adattarsi e superare le sfide in situazioni di combattimento o di emergenza.

– Atleti: gli atleti devono spesso improvvisare, adattarsi e superare le sfide durante le competizioni sportive.

– Imprenditori: gli imprenditori devono spesso improvvisare, adattarsi e superare le sfide per avviare e gestire un’azienda di successo.



Tornando “a bomba” sull’entropia della geopolitica e sulla resilienza vediamo di tracciare un quadro strategico attraverso l’illustrazione dei punti chiave di quella che è una vera e propria strategia operativa: la Strategia della Conoscenza.



• Cosa è la strategia della conoscenza?

La strategia della conoscenza è un approccio sistematico e pianificato per gestire e utilizzare la conoscenza all’interno di un’organizzazione o di un individuo. L’obiettivo è quello di acquisire, condividere e applicare la conoscenza in modo efficace per raggiungere gli obiettivi e migliorare le prestazioni.

Può includere diverse componenti, come ad esempio:

1. Acquisizione della conoscenza: identificazione e acquisizione di nuove conoscenze e informazioni rilevanti per l’organizzazione o l’individuo.

2. Condivisione della conoscenza: condivisione della conoscenza tra i membri dell’organizzazione o con partner esterni per favorire la collaborazione e l’innovazione.

3. Applicazione della conoscenza: applicazione della conoscenza per risolvere problemi, migliorare i processi e prendere decisioni informate.

4. Gestione della conoscenza: gestione della conoscenza attraverso la creazione di sistemi e processi per la raccolta, l’archiviazione e il recupero della conoscenza.

5. Valutazione della conoscenza: valutazione dell’efficacia della strategia della conoscenza e identificazione di aree per il miglioramento.



Inoltre può essere applicata in diversi contesti, come ad esempio:

– Organizzazioni: le organizzazioni possono utilizzare la strategia della conoscenza per migliorare la loro capacità di innovare, ridurre i costi e migliorare le prestazioni.

– Individui: gli individui possono utilizzare la strategia della conoscenza per migliorare le loro competenze e conoscenze e raggiungere i loro obiettivi personali e professionali.

I suoi benefici includono:

– Miglioramento delle prestazioni: la strategia della conoscenza può aiutare a migliorare le prestazioni dell’organizzazione o dell’individuo attraverso l’applicazione efficace della conoscenza.

– Innovazione: la strategia della conoscenza può favorire l’innovazione e la creatività attraverso la condivisione e l’applicazione di nuove conoscenze e idee.

– Competitività: la strategia della conoscenza può aiutare a migliorare la competitività dell’organizzazione o dell’individuo attraverso la gestione efficace della conoscenza e l’applicazione di strategie basate sulla conoscenza.



Ma conoscenza di cosa? Se conoscere e conoscere il mondo esterno, rischi e mercati inclusi, è l’obiettivo che ci si pone, definiamo un tattica per conseguirlo.







• Cosa è la geopolitica?

La geopolitica è una disciplina che studia le relazioni tra la politica e la geografia, esaminando come la posizione geografica di un paese o di una regione influenzi la sua politica, economia e cultura. La geopolitica considera fattori come la posizione geografica, le risorse naturali, la popolazione, l’economia e la cultura per comprendere le dinamiche politiche e strategiche di un paese o di una regione.

Può essere suddivisa in diverse aree di studio, tra cui:

1. Geopolitica classica: si concentra sulla relazione tra la geografia e la politica, esaminando come la posizione geografica di un paese influenzi la sua politica e strategia.

2. Geopolitica critica: si concentra sulla critica delle narrative geopolitiche dominanti e sull’analisi delle relazioni di potere e delle dinamiche di esclusione e inclusione.

3. Geopolitica economica: si concentra sulla relazione tra la geografia e l’economia, esaminando come la posizione geografica di un paese influenzi la sua economia e le sue relazioni commerciali.

Etra le altre cose utilizzata per analizzare diverse questioni, tra cui:

– Conflitti internazionali: la geopolitica può essere utilizzata per comprendere le cause e le conseguenze dei conflitti internazionali, esaminando come la posizione geografica e le risorse naturali possano influenzare le relazioni tra i paesi.

– Politica estera: la geopolitica può essere utilizzata per comprendere le strategie di politica estera dei paesi e come queste siano influenzate dalla posizione geografica e dalle risorse naturali.

– Sviluppo economico: la geopolitica può essere utilizzata per comprendere come la posizione geografica e le risorse naturali possano influenzare lo sviluppo economico di un paese o di una regione.

Adesso ci si impone di comprendere tatticamente l’altro termine della complessità in cui dobbiamo addentrarci.

• Cosa è l’entropia?

L’entropia è un concetto che può essere definito in diversi modi a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Le definizioni più comuni riguardano:

– Fisica: nell’ambito della fisica, l’entropia è una misura della disorganizzazione o del disordine di un sistema. È una grandezza termodinamica che descrive la quantità di energia che non può essere utilizzata per eseguire lavoro in un sistema.

– Teoria dell’informazione: nella teoria dell’informazione, l’entropia è una misura dell’incertezza o della casualità di un messaggio o di un segnale. È una misura della quantità di informazione contenuta in un messaggio.

– Sistemi complessi: nei sistemi complessi, l’entropia può essere utilizzata per descrivere la complessità o il disordine di un sistema. Può essere utilizzata per misurare la quantità di informazioni necessarie per descrivere un sistema o per prevedere il suo comportamento.

In generale, l’entropia è un concetto che descrive la quantità di disordine o di casualità in un sistema. Può essere utilizzata per descrivere la complessità di un sistema o la quantità di informazioni necessarie per comprenderlo.



Il concetto viene utilizzato in:

– Termodinamica: l’entropia può essere utilizzata per descrivere la quantità di energia che non può essere utilizzata per eseguire lavoro in un sistema termodinamico.

– Crittografia: l’entropia può essere utilizzata per descrivere la sicurezza di un sistema crittografico. Un sistema crittografico con alta entropia è più sicuro di uno con bassa entropia.

– Sistemi dinamici: l’entropia può essere utilizzata per descrivere la complessità di un sistema dinamico. Un sistema con alta entropia può essere più difficile da prevedere e controllare.

Ed ecco che impattiamo nella estrema dinamicità di un sistema come quello delle relazioni internazioali, politiche ed economiche.

• Cosa è quindi l’entropia geopolitica?

L’entropia geopolitica è un concetto che descrive la complessità e l’incertezza delle relazioni internazionali e delle dinamiche geopolitiche. Può essere definita come la misura della disorganizzazione o del disordine nel sistema internazionale, che può essere causata da fattori come la globalizzazione, la multipolarità, la crescente interconnessione e la complessità delle relazioni internazionali.

Può manifestarsi in diversi modi, tra cui:

1. Instabilità politica: l’entropia geopolitica può portare a instabilità politica e conflitti tra i paesi, poiché le relazioni internazionali diventano più complesse e difficili da gestire.

2. Incertezza economica: l’entropia geopolitica può anche portare a incertezza economica, poiché le dinamiche geopolitiche possono influenzare i mercati e le economie.

3. Cambiamenti strutturali: l’entropia geopolitica può anche portare a cambiamenti strutturali nel sistema internazionale, come ad esempio la nascita di nuove potenze o la ridefinizione delle alleanze.

Può essere causata da diversi fattori, tra cui:

– Globalizzazione: la globalizzazione ha aumentato la complessità e l’interconnessione delle relazioni internazionali, rendendo più difficile la gestione delle dinamiche geopolitiche.

– Multipolarità: la multipolarità del sistema internazionale, con diverse potenze che competono per l’influenza e la leadership, può aumentare l’entropia geopolitica.

– Cambiamenti tecnologici: i cambiamenti tecnologici possono anche aumentare l’entropia geopolitica, poiché possono creare nuove opportunità e sfide per i paesi e le organizzazioni.

Per gestire l’entropia geopolitica, i paesi e le organizzazioni stanno adottando diverse strategie, tra cui:

– Diplomazia: la diplomazia può essere utilizzata per gestire le relazioni internazionali e ridurre l’entropia geopolitica.

– Cooperazione internazionale: la cooperazione internazionale può aiutare a ridurre l’entropia geopolitica, promuovendo la collaborazione e la comprensione tra i paesi.

– Strategie di adattamento: le strategie di adattamento possono aiutare i paesi e le organizzazioni a rispondere alle sfide poste dall’entropia geopolitica.

Ma spesso senza grandi successi, come possiamo apprendere facilmente dal mondo dei Media.

Si può dire che l’attuale periodo storico sia caratterizzato da profonda entropia geopolitica?

Sì, l’attuale periodo storico è caratterizzato da profonda entropia geopolitica, causata da diversi fattori, alcuni li abbiamo già visti ma “repetita iuvant”, tra cui:

1. Multipolarità: il sistema internazionale è diventato più multipolare, con diverse potenze che competono per l’influenza e la leadership.

2. Globalizzazione: la globalizzazione ha aumentato la complessità e l’interconnessione delle relazioni internazionali, rendendo più difficile la gestione delle dinamiche geopolitiche.

3. Cambiamenti tecnologici: i cambiamenti tecnologici hanno creato nuove opportunità e sfide per i paesi e le organizzazioni, aumentando l’incertezza e la complessità delle relazioni internazionali.

4. Conflitti regionali: ci sono diversi conflitti regionali che contribuiscono all’entropia geopolitica, come ad esempio il conflitto in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese e la crisi in Siria.

5. Tensioni tra le grandi potenze: le tensioni tra le grandi potenze, come ad esempio tra gli Stati Uniti e la Cina, contribuiscono all’entropia geopolitica e aumentano l’incertezza e la complessità delle relazioni internazionali.

Questi fattori contribuiscono a creare un ambiente geopolitico complesso e incerto, caratterizzato da una profonda entropia geopolitica.

Alcuni degli effetti di questa entropia geopolitica includono:

– Instabilità politica: l’entropia geopolitica può portare a instabilità politica e conflitti tra i paesi.

– Incertezza economica: l’entropia geopolitica può anche portare a incertezza economica, poiché le dinamiche geopolitiche possono influenzare i mercati e le economie.

– Cambiamenti strutturali: l’entropia geopolitica può anche portare a cambiamenti strutturali nel sistema internazionale, come ad esempio la nascita di nuove potenze o la ridefinizione delle alleanze.

Per gestire questa entropia geopolitica, i paesi e le organizzazioni, tutte le organizzazioni, pubbliche e private, devono essere in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di gestire le relazioni internazionali, politiche ed economiche che siano, in modo efficace.



• In questo contesto d’incertezza la conoscenza geopolitica è un’arma vincente

La conoscenza geopolitica può essere un fattore critico per il successo di un’industria, poiché consente di comprendere e anticipare le dinamiche globali che possono influenzare le operazioni e le strategie aziendali.



Punti chiave:

1. Comprensione delle dinamiche globali: la conoscenza geopolitica consente di comprendere le dinamiche politiche, economiche e sociali che si verificano a livello globale e di anticipare come queste possano influenzare le operazioni aziendali. Ad esempio, le aziende che operano in paesi con governi instabili o con una storia di nazionalizzazione delle industrie possono essere esposte a rischi politici significativi.

2. Identificazione delle opportunità e delle minacce: la conoscenza geopolitica aiuta a identificare le opportunità e le minacce che possono derivare dalle dinamiche geopolitiche globali, consentendo alle aziende di adattare le loro strategie e operazioni di conseguenza. Ad esempio, le aziende che operano nel settore dell’energia possono beneficiare della conoscenza delle dinamiche geopolitiche che influenzano la produzione e la distribuzione di energia.

3. Gestione dei rischi: la conoscenza geopolitica consente di gestire i rischi associati alle operazioni internazionali, come ad esempio i rischi politici, economici e sociali. Le aziende che operano in paesi con un alto livello di rischio politico possono adottare strategie per mitigare questi rischi, come ad esempio la diversificazione delle operazioni o la creazione di partnership locali.

4. Sviluppo di strategie competitive: la conoscenza geopolitica può aiutare le aziende a sviluppare strategie competitive che tengano conto delle dinamiche geopolitiche globali e delle opportunità e minacce che ne derivano. Ad esempio, le aziende che operano nel settore della tecnologia possono beneficiare della conoscenza delle dinamiche geopolitiche che influenzano la diffusione e l’adozione di tecnologie.

5. Miglioramento della resilienza: la conoscenza geopolitica può aiutare le aziende a migliorare la loro resilienza di fronte alle sfide geopolitiche, consentendo loro di adattarsi e rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni.



Facciamo, a mero titolo esemplificativo, alcuni esempi di tipologie industriali che possono beneficiare della conoscenza geopolitica:

– Energia e risorse naturali: le aziende che operano nel settore dell’energia e delle risorse naturali possono beneficiare della conoscenza geopolitica per comprendere le dinamiche politiche e economiche che influenzano la produzione e la distribuzione di energia e risorse.

– Logistica e trasporti: le aziende che operano nel settore della logistica e dei trasporti possono beneficiare della conoscenza geopolitica per comprendere le dinamiche politiche e economiche che influenzano le rotte commerciali e le operazioni di trasporto.

– Tecnologia e comunicazione: le aziende che operano nel settore della tecnologia e della comunicazione possono beneficiare della conoscenza geopolitica per comprendere le dinamiche politiche e economiche che influenzano la diffusione e l’adozione di tecnologie e servizi.

Ma ogni settore economico può beneficiare del valore di una simile conoscenza geopolitica. Si rivela un fattore critico per il successo di un’industria, poiché consente di comprendere e anticipare le dinamiche globali che possono influenzare le operazioni e le strategie aziendali.



• Ed entriamo così in settore che può essere descritto con un termine solo Intelligence. Sembra un anglicismo, ma in realtà è un latinismo (intus legere…) che è fattivamente lo strumento di cui ci sei serve per comprendere e correlare quanto riserve allo scopo.

Ed che AGC Communication, con un suo metodo unico legge il mondo usando quel legame che esiste tra intelligence e fonti aperte, cioè attraverso il monitoraggio dei media tradizionali e dei social media. Il legame tra intelligence e monitoraggio dei media tradizionali e dei social media è diventato sempre più importante negli ultimi anni, poiché le informazioni disponibili online sono aumentate esponenzialmente.

Ecco alcuni modi in cui l’intelligence e il monitoraggio dei media tradizionali e dei social media sono collegati:

1. Raccolta di informazioni: il monitoraggio dei media tradizionali e dei social media può fornire informazioni utili per l’intelligence, come ad esempio notizie, dichiarazioni pubbliche e opinioni di esperti.

2. Analisi delle tendenze: il monitoraggio dei media può aiutare a identificare le tendenze e i pattern nelle notizie e nelle discussioni online, che possono essere utili per comprendere meglio le dinamiche geopolitiche e sociali.

3. Identificazione delle minacce: il monitoraggio dei media può aiutare a identificare le minacce potenziali, come ad esempio la propaganda nemica o le attività di hacking.

4. Comprensione dell’opinione pubblica: il monitoraggio dei social media può fornire informazioni utili sulla percezione pubblica di eventi e questioni importanti, che possono essere utili per comprendere meglio l’opinione pubblica e le tendenze sociali.



Il monitoraggio dei media tradizionali e dei social media può essere utilizzato in diversi modi, tra cui:

– Monitoraggio delle notizie: il monitoraggio delle notizie può fornire informazioni utili sulle dinamiche geopolitiche e sociali.

– Analisi dei social media: l’analisi dei social media può fornire informazioni utili sulla percezione pubblica di eventi e questioni importanti.

– Identificazione delle fonti: il monitoraggio dei media può aiutare a identificare le fonti di informazioni utili e a valutare la loro credibilità.

I benefici includono:

– Miglioramento della comprensione delle dinamiche geopolitiche e sociali: il monitoraggio dei media può fornire informazioni utili per comprendere meglio le dinamiche geopolitiche e sociali.

– Identificazione delle minacce: il monitoraggio dei media può aiutare a identificare le minacce potenziali e a prendere misure per mitigarle.

– Miglioramento della capacità di prendere decisioni: il monitoraggio dei media può fornire informazioni utili per prendere decisioni informate e strategiche.



• Nel contesto intelligence – monitoraggio, la correlazione dei dati assume un ruolo rilevante

La correlazione dei dati, infatti, è un aspetto fondamentale nel contesto dell’intelligence e del monitoraggio, poiché consente di identificare le relazioni tra diversi dati e di comprendere meglio le dinamiche complesse.

È importante per:

1. Identificazione delle relazioni: la correlazione dei dati consente di identificare le relazioni tra diversi dati, come ad esempio la relazione tra eventi politici e economici.

2. Comprensione delle dinamiche: la correlazione dei dati può aiutare a comprendere meglio le dinamiche complesse, come ad esempio la relazione tra la propaganda e l’opinione pubblica.

3. Identificazione delle tendenze: la correlazione dei dati può aiutare a identificare le tendenze e i pattern nei dati, come ad esempio la crescita della popolarità di un determinato argomento sui social media.

4. Previsione degli eventi: la correlazione dei dati può aiutare a prevedere gli eventi futuri, come ad esempio la probabilità di un conflitto in una determinata regione.



Viene poi utilizzata in diversi modi, tra cui:

– Analisi dei dati: la correlazione dei dati può essere utilizzata per analizzare i dati e identificare le relazioni tra diversi dati.

– Visualizzazione dei dati: la correlazione dei dati può essere utilizzata per visualizzare i dati e comprendere meglio le relazioni tra diversi dati.

– Predizione degli eventi: la correlazione dei dati può essere utilizzata per prevedere gli eventi futuri e prendere misure per mitigare i rischi.



I suoi benefici includono:

– Miglioramento della comprensione delle dinamiche complesse: la correlazione dei dati può aiutare a comprendere meglio le dinamiche complesse e a identificare le relazioni tra diversi dati.

– Identificazione delle tendenze e dei pattern: la correlazione dei dati può aiutare a identificare le tendenze e i pattern nei dati.

– Miglioramento della capacità di prendere decisioni: la correlazione dei dati può fornire informazioni utili per prendere decisioni informate e strategiche.



• Ed eccoci alla domanda che sorge spontanea nella mente: qual’è la relazione tra Intelligence ed entropia geopolitica?

La relazione tra intelligence ed entropia geopolitica è complessa e poliedrica per:

1. Monitoraggio delle dinamiche geopolitiche: l’intelligence può aiutare a monitorare le dinamiche geopolitiche e a comprendere meglio le relazioni tra i diversi attori geopolitici.

2. Identificazione delle minacce: l’intelligence può aiutare a identificare le minacce potenziali e a prendere misure per mitigarle.

3. Analisi delle tendenze: l’intelligence può aiutare a identificare le tendenze e i pattern nelle dinamiche geopolitiche, che possono essere utili per prevedere eventi futuri.

4. Supporto alle decisioni: l’intelligence può fornire informazioni utili per prendere decisioni informate e strategiche in un contesto di entropia geopolitica.



Inoltre l’entropia geopolitica può anche avere un impatto sull’intelligence:

1. Aumento della complessità: l’entropia geopolitica può aumentare la complessità delle dinamiche geopolitiche, rendendo più difficile la raccolta e l’analisi delle informazioni.

2. Aumento dell’incertezza: l’entropia geopolitica può aumentare l’incertezza e la volatilità delle dinamiche geopolitiche, rendendo più difficile la previsione degli eventi futuri.

3. Cambiamenti rapidi: l’entropia geopolitica può portare a cambiamenti rapidi e imprevedibili nelle dinamiche geopolitiche, richiedendo una risposta rapida e adattiva da parte dell’intelligence.



In sintesi, l’intelligence e l’entropia geopolitica sono strettamente collegate, poiché la prima può aiutare a comprendere e a navigare le dinamiche geopolitiche complesse e incerte, mentre l’entropia geopolitica può avere un impatto sulla capacità dell’intelligence di raccogliere e analizzare le informazioni.



• Come può quindi aiutare ad orientarsi un imprenditore nelle sue scelte d’investimento la conoscenza geopolitica?

Lo può fare in diversi modi:

1. Valutazione dei rischi: la conoscenza geopolitica consente di valutare i rischi associati a un investimento in un determinato paese o settore, come ad esempio i rischi politici, economici e sociali.

2. Identificazione delle opportunità: la conoscenza geopolitica aiuta a identificare le opportunità di investimento in paesi o settori che possono essere influenzati dalle dinamiche geopolitiche globali.

3. Comprensione delle dinamiche di mercato: la conoscenza geopolitica consente di comprendere le dinamiche di mercato che possono influenzare le operazioni aziendali, come ad esempio le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime o le variazioni dei tassi di cambio.

4. Sviluppo di strategie di investimento: la conoscenza geopolitica può aiutare gli imprenditori a sviluppare strategie di investimento che tengano conto delle dinamiche geopolitiche globali e delle opportunità e minacce che ne derivano.

5. Gestione delle crisi: la conoscenza geopolitica può aiutare gli imprenditori a gestire le crisi che possono derivare dalle dinamiche geopolitiche globali, come ad esempio le crisi politiche o economiche.



Ecco alcuni esempi:

– Investimenti in paesi con governi instabili: la conoscenza geopolitica può aiutare gli imprenditori a valutare i rischi associati a investimenti in paesi con governi instabili o con una storia di nazionalizzazione delle industrie.

– Investimenti in settori strategici: la conoscenza geopolitica può aiutare gli imprenditori a identificare le opportunità di investimento in settori strategici, come ad esempio l’energia o la tecnologia, che possono essere influenzati dalle dinamiche geopolitiche globali.

– Investimenti in mercati emergenti: la conoscenza geopolitica può aiutare gli imprenditori a valutare le opportunità e i rischi associati a investimenti in mercati emergenti, come ad esempio i paesi del BRICS.



In sintesi, la conoscenza geopolitica può essere un fattore critico per gli imprenditori che cercano di orientarsi nelle loro scelte d’investimento, poiché consente di valutare i rischi, identificare le opportunità e sviluppare strategie di investimento efficaci.



• Come può aiutare la metodologia di AGC communication in questo quadro?



Grazie alla propria metodologia di lavoro, AGC Communication si è specializzata nella raccolta dati e nell’analisi di informazioni presenti sui social media e sui mass media tradizionali (SOCMINT, Social Media Intelligence, e OSINT, Open Source Intelligence). L’impostazione di mercato che caratterizza l’azione di AGC è quella di confezionare prodotti su misura per ogni cliente, sempre in esclusiva. Il bagaglio di pluriennale esperienza è considerevole, conseguito sull’analisi di paesi in situazioni di crisi, di guerra, con un focus sulla decrittazione e decifrazione del linguaggio e delle tendenze di gruppi terroristici, da Daesh ad al Qaeda, passando per i gruppi come Hezbollah, Hamas e quelli di nuova generazione come i separatisti iraniani e quelli indiani. Senza dimenticare poi le frizzanti relazioni politico ed economiche tra gli stati.

Questo lavoro di intelligence, fatto utilizzando metodologia OSINT, Open Source Intelligence, e SOCMINT, Social Media Intelligence, con un team ad hoc formato da giornalisti e analisti internazionali di grande esperienza, è stato definito d’interesse da agenzie e organismi istituzionali di sicurezza italiani, ed ha fatto del team di AGC Communication un’unità di analisi internazionale apprezzata da più parti.



Come cooperano operano operatori d’ntelligence e IA?

Nel settore dell’intelligence, l’analisi umana e quella fatta da IA (Intelligenza Artificiale) possono essere integrate in diversi modi per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’analisi. L’ntegrazione può avvenire per:

1. Augmentazione dell’analisi umana: l’IA può essere utilizzata per supportare l’analisi umana, ad esempio fornendo dati e informazioni rilevanti, identificando pattern e tendenze, e aiutando a valutare la credibilità delle fonti.

2. Analisi automatizzata: l’IA può essere utilizzata per eseguire analisi automatizzate di grandi quantità di dati, identificando pattern e tendenze che potrebbero essere difficili da rilevare per gli analisti umani.

3. Collaborazione uomo-macchina: gli analisti umani e l’IA possono lavorare insieme per analizzare i dati e prendere decisioni. L’IA può fornire raccomandazioni e suggerimenti, mentre gli analisti umani possono valutare e convalidare i risultati.

4. Verifica e convalida: l’IA può essere utilizzata per verificare e convalidare i risultati dell’analisi umana, aiutando a ridurre gli errori e a migliorare l’accuratezza, e viceversa



I benefici dell’integrazione includono, a mero titolo esemplificativo:

– Miglioramento dell’accuratezza: l’integrazione dell’analisi umana e dell’IA può aiutare a ridurre gli errori e a migliorare l’accuratezza dei risultati.

– Aumento dell’efficienza: l’IA può aiutare a velocizzare l’analisi dei dati e a ridurre il tempo necessario per prendere decisioni.

– Miglioramento della capacità di analisi: l’integrazione dell’analisi umana e dell’IA può aiutare a identificare pattern e tendenze che potrebbero essere difficili da rilevare altrimenti in tempi stretti.

Tuttavia, è importante notare che l’integrazione dell’analisi umana e dell’IA richiede anche una comprensione approfondita delle limitazioni e dei potenziali bias dell’IA, nonché della necessità di una supervisione umana per garantire l’accuratezza e la rilevanza dei risultati.



La cooperazione con un partner come Rhythm Blues AI si rivela quindi strategica per navigare nei flussi del cambiamento che sembrano caratterizzare la contemporaneità e che stanno mettendo ma dura prova il settore economico che deve sapersi muovere strategicamente in un mare sempre più agitato.

Antonio Albanese