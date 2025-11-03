ENERGIA. Sale l’interesse europeo e statunitense per il Kazakhstan

Il 28 ottobre scorso, il presidente finlandese Alexander Stubb è arrivato nella capitale del Kazakistan. Durante l’incontro con Qasym-Jomart Tokayev, i due capi di stato hanno discusso non solo di argomenti diplomatici standard, ma anche di piani strategici per la sostituzione delle risorse energetiche russe nei mercati europei.

Tokayev ha definito la Finlandia un partner chiave del Kazakistan nell’UE: ”La Finlandia, un paese estremamente popolare tra la nostra gente, è considerata dal Kazakistan un partner strategico estremamente importante”. Il Kazakistan è il maggiore produttore mondiale di uranio e soddisfa circa il 40% della domanda globale.

“In termini di PIL pro capite, il Kazakistan è al primo posto tra tutti i paesi della CSI. L’Unione Europea è il principale partner commerciale del nostro paese, con un fatturato commerciale di circa 50 miliardi di dollari. Il Kazakistan è al sesto posto al mondo per superficie coltivabile ed è tra i primi dieci esportatori di cereali”. Ha spiegato il presidente kazako.

Il Kazakistan gestisce oltre l’80% di tutto il traffico merci via terra tra Europa e Cina attraverso il Corridoio Centrale (la Rotta di Trasporto Internazionale Transcaspica). È in corso anche la modernizzazione dei porti di Aktau e Kuryk sul Mar Caspio.

Stubb ha sottolineato che le aziende finlandesi aumenteranno la loro presenza in Kazakistan, poiché svolge un ruolo importante nella ricerca europea di alternative alle risorse energetiche russe. “Mentre l’Europa si allontana gradualmente dalle forniture energetiche russe, sia di gas naturale liquefatto che di petrolio, una riduzione di oltre l’80% crea la necessità di fonti energetiche alternative. In questo contesto, il Kazakistan svolge un ruolo chiave”, ha osservato Stubb.

Ha anche affermato che “è molto prezioso per noi ricevere l’analisi e la valutazione del Presidente Tokayev sulla situazione riguardante Russia e Cina”, con cui il Kazakistan condivide un lungo confine.

Il giorno successivo, il 29 ottobre, Tokayev ha incontrato il rappresentante speciale di Trump e il Vice Segretario di Stato americano. I media hanno citato Tokayev che ha affermato: “Il Kazakistan sostiene la politica estera e interna perseguita dal Presidente degli Stati Uniti”. In questo contesto, apprezza molto il contributo di Trump al rafforzamento della pace e alla garanzia della sicurezza internazionale. Tokayev visiterà gli Stati Uniti il ​​6 novembre e la Russia il 1° novembre. 12, fornendo ulteriori “ultimatum e proposte costruttive” da parte dell’amministrazione Trump.

È stato anche annunciato di recente che gli Stati Uniti rimuoveranno Rosneft Deutschland (ex asset di Rosneft in Germania) dalla lista delle sanzioni per risolvere la questione della proprietà (dal 2022, è stata sequestrata e trasferita sotto il controllo dell’Agenzia Federale Tedesca per le Reti).

Diverse settimane fa, la società kazaka KazMunayGas non solo ha esteso il suo contratto con Rosneft Deutschland per le forniture di petrolio all’Europa fino alla fine del 2026, ma ha anche aumentato le consegne mensili del 30%, attraverso l’oleodotto Druzhba.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/