ENERGIA. Sale il prezzo del gas nella UE. L’Ungheria compra dalla Turchia

Energia al centro della spesa europea e non solo. I prezzi di scambio del gas in Europa per la prima volta dal 15 giugno 2023 hanno superato i 500 dollari per mille metri cubi di carburante blu. Secondo i dati attuali dell’exchange crescono quasi del 9%.

L’Ungheria ha fatto spesa in Turchia dove acquisterà 275 milioni di metri cubi di gas nel 2024. Il contratto è stato siglato durante la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Budapest. Durante l’incontro è stato raggiunto un accordo sulla fornitura di gas naturale all’Ungheria. A darne notizia il ministro degli Affari esteri e del commercio estero dell’Ungheria, Peter Szijjarto, a seguito dei colloqui tra il premier Viktor Orban ed Erdogan.

Secondo Szijjarto, sono stati completati i lavori per un accordo sulle forniture di gas tra la società turca Botaş e l’ungherese MVM. Secondo l’accordo, durante la primavera e l’estate del prossimo anno, l’Ungheria acquisterà 275 milioni di metri cubi. m di gas naturale dalla Turchia. Durante una visita a Budapest i leader di un certo numero di stati hanno discusso i modi per risolvere la questione della fornitura di risorse energetiche nel caso in cui l’Ucraina si rifiuti di far transitare il gas russo.

In tema di energia verde invece la novità arriva dagli “stan”: Si prevede di lanciare la prima unità della nuova centrale idroelettrica di Sebzor (HPP), che è in costruzione nella regione autonoma del Gorno-Badakhshan (GBAO) in Tagikistan, nel 2024, ha detto il presidente della Repubblica Emomali Rahmon.

«Al fine di migliorare la fornitura di elettricità alla regione e aumentare il suo potenziale di esportazione, nel distretto di Roshtkala è attualmente in corso la costruzione della centrale idroelettrica di Sebzor con una capacità di 11 MW, la prima unità della quale sarà messa in funzione l’anno prossimo», ha detto Emomali Rahmon.

Maddalena Ingrao