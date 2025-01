ENERGIA. Riad investe in rinnovabili e gaming

Da tempo l’Arabia Saudita ha puntato sulla diversificazione sia dal punto degli investimenti che della produzione industriale. Consapevole che il petrolio non durerà in eterno ha dato spazio a nuovi investimenti in linea con le agende dell’Occidente. Non solo, sta cercando di investire in settori appetibili per gli investitori locali ma anche attrarre quelli stranieri. Alla ricerca dunque di innovazione tecnologica e rispetto delle attese attori globali quali Stati Uniti e Europa ha scelto per esempio l’energia pulita: l’azienda saudita Desert Technologies costruirà un impianto per la produzione di pannelli solari.

L’azienda, una delle più grandi del paese nel settore dell’energia solare, ha intenzione di costruire uno stabilimento per la produzione di celle solari da 200 milioni di dollari a Jeddah. Desert Technologies vuole di fare un enorme passo avanti nella produzione di pannelli e celle solari e di aiutare l’Arabia Saudita a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di energia rinnovabile.

Negli ultimi anni, l’Arabia Saudita ha aumentato la produzione di energia rinnovabile per soddisfare la domanda interna, diversificando le proprie fonti energetiche. Il Regno sta perseguendo l’obiettivo di raggiungere 130 GW di produzione di energia verde all’anno entro il 2030.

Un altro settore di investimento che interessa il Regno è quello virtuale dei videogiochi. L’Arabia Saudita vuole diventare un hub globale per l’industria dei videogiochi. Riad ha sviluppato, infatti, un sistema integrato per lo sviluppo dell’industria dei videogiochi e degli e-sport nel Paese, basato sull’esperienza di USA, Giappone e Corea del Sud.

Si prevede che il settore degli eSport e dei videogiochi contribuirà con 13,3 miliardi di dollari al PIL dell’Arabia Saudita entro il 2030, secondo i piani del governo. Il Regno ha lanciato una serie di iniziative per raggiungere questi obiettivi, come il Savvy Games Group, che è uno dei maggiori investitori in eventi di eSport e società di sviluppo di videogiochi nel mondo.

Maddalena Ingrao

