ENERGIA. Pechino reagisce al crollo dei suoi rifornimenti petroliferi 

Il caso Maduro e la Terza guerra del Golfo hanno messo alla prova la sicurezza energetica della Cina. Questi eventi hanno interrotto due delle principali fonti di approvvigionamento petrolifero della Cina. Insieme ai danni alle infrastrutture energetiche in diverse zone del Medio Oriente, causati dal conflitto, i prezzi del petrolio sono schizzati a oltre 100 dollari al barile, per poi mantenere un andamento altalenenate, rimanendo superiori ai circa 60 dollari di inizio anno.

Nonostante le affermazioni di Donald Trump, la crisi non mostra segni di attenuazione. Gli attacchi hanno colpito impianti petroliferi iraniani, così come quelli degli Stati del Golfo alleati degli Stati Uniti, e il traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, arteria vitale della catena di approvvigionamento petrolifero globale, si è ridotto al lumicino, riporta AT.

Circa un quinto del commercio mondiale di petrolio transita normalmente attraverso lo Stretto, e la sua attuale vulnerabilità preoccupa molti paesi, alcuni dei quali hanno già introdotto misure di emergenza in risposta alla crisi energetica. Questo vale soprattutto per la Cina, il più grande consumatore di energia al mondo, che nel 2024 rappresentava il 27% del consumo energetico globale. Con oltre 1,4 miliardi di persone distribuite su un vasto territorio e un’economia tecnologicamente avanzata e in espansione, la Cina necessita di enormi quantità di energia per sostenersi.

Nel 2025 il suo consumo di elettricità era più del doppio di quello degli Stati Uniti. L’Iran, nel frattempo, rappresenta il 13% delle importazioni cinesi di petrolio greggio, mentre il Venezuela ne fornisce un altro 4%, e la volatilità dei prezzi globali complicherà la pianificazione a lungo termine di Pechino.

La Cina mantiene riserve strategiche di petrolio che le offrono un certo margine di manovra nei momenti di crisi, con stime che indicano una disponibilità di scorte pari a circa 120 giorni. “Per far fronte alla grave interruzione del commercio petrolifero causata dalla guerra”, l’11 marzo i paesi membri dell’Agenzia Internazionale dell’Energia hanno deciso di rilasciare le proprie scorte di petrolio.

Nel 2019, gli USa raggiunsero l'”indipendenza energetica” entro il 2019, in gran parte grazie alla rivoluzione dello shale gas, trasformando il paese in uno dei maggiori produttori mondiali e in un esportatore netto di petrolio e gas.

Ciononostante, il sistema energetico statunitense rimane interconnesso con i mercati globali. Le importazioni di greggio canadese e combustibile nucleare russo dimostrano che una vera indipendenza energetica è rara per le economie moderne.

Tuttavia, la vulnerabilità della Cina risiede nell’entità della sua dipendenza esterna. Il Paese importa circa il 70% del suo petrolio, ad esempio, gran parte del quale viene trasportato via mare. “Il 90% del commercio cinese viaggia via mare, così come l’80% delle importazioni di petrolio”, secondo il Georgetown Journal of International Affairs. Questa preoccupazione per la sicurezza delle importanti “vie di comunicazione marittime” è spesso associata al “dilemma di Malacca”.

La minaccia in corso allo Stretto di Hormuz rappresenta l’ultimo esempio di questa situazione critica. La chiusura di diversi impianti di gas da parte del Qatar ha eliminato il 20% delle esportazioni mondiali di GNL. La Cina è il maggiore importatore mondiale di GNL, con circa un quarto del suo fabbisogno di GNL proveniente dal Qatar nel 2025. Fortunatamente per Pechino, esiste un fornitore alternativo in gran parte al riparo da interruzioni marittime o pressioni militari statunitensi. L’ampio confine terrestre tra Russia e Cina, insieme all’infrastruttura energetica che collega i due Paesi, ha garantito a Pechino una fonte energetica sicura per tutto il XXI secolo.

Mosca è inoltre diventata sempre più dipendente dai mercati cinesi a seguito delle sanzioni occidentali legate alla guerra in Ucraina, il che l’ha posta in una posizione negoziale più debole durante i negoziati energetici.

L’aumento dei prezzi dell’energia in un contesto di crescente pressione geopolitica potrebbe spingere la Cina a trattare Mosca come un partner paritario. Progetti come il gasdotto Power of Siberia 2, dalla penisola di Yamal, in Russia, alla Cina settentrionale, stanno ricevendo nuova attenzione, insieme all’aumento generale delle importazioni russe di petrolio e di altre fonti energetiche.

Inoltre, la popolazione cinese è in calo dal 2022, e si prevede che questa tendenza demografica contribuirà a ridurre la domanda di energia nel prossimo decennio e a far scendere il picco dei consumi petroliferi entro il 2030.

L’abbandono progressivo del carbone, l’espansione delle energie rinnovabili negli ultimi 15 anni, in particolare, sta continuando a rimodellare il suo sistema energetico, e ora produce “il 60% delle turbine eoliche e l’80% dei pannelli solari installati a livello globale”, secondo la Yale School of the Environment.

I veicoli elettrici (EV) stanno diventando sempre più popolari sul mercato interno cinese, contribuendo a ridurre il consumo di petrolio per i trasporti. Il settore dei trasporti dipende in larga misura dal petrolio greggio importato, ma dal 2025 le vendite di veicoli elettrici hanno superato quelle delle auto tradizionali in Cina, con un continuo aumento delle vendite di EV.

Ciononostante, i combustibili fossili rimarranno essenziali per la Cina per decenni, secondo i dati dell’Istituto di Ricerca Economica e Tecnologica della China National Petroleum Corporation, rimanendo vitali per l’industria petrolchimica e pesante.

È probabile che Pechino continui ad espandere le proprie capacità militari per proteggere le rotte energetiche e segnalare la propria volontà di difendere i propri interessi economici: ha già aumentato la sua presenza navale nell’Oceano Indiano e nella regione del Golfo, schierando recentemente una nave spia nel Golfo e fornendo assistenza all’Iran attraverso sistemi di monitoraggio satellitare e di tracciamento delle petroliere, in grado di oscurare i movimenti e le comunicazioni navali iraniane e di migliorarne la precisione missilistica.

La Cina detiene una carta vincente nel dibattito sulla sicurezza energetica grazie al suo predominio nei minerali critici. Pechino controlla il 90 per cento di terre rare, litio e gallio, essenziali per batterie, pannelli solari ed elettronica avanzata. Sebbene la Cina rimanga dipendente dalle importazioni energetiche estere, i paesi di tutto il mondo fanno sempre più affidamento sulle catene di approvvigionamento cinesi sia per le tecnologie a supporto della transizione energetica sia per gli attuali sistemi energetici.

Tuttavia, la guerra in corso in Iran terrà i pianificatori cinesi in allerta. Con gli shock energetici che si propagano a cascata nell’economia globale, la ripresa della produzione richiederà probabilmente tempo.

Luigi Medici

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