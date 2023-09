ENERGIA. L’Uranio russo è la nuova dipendenza energetica

La World Nuclear Association, Wna, ha pubblicato un rapporto che prevede un aumento significativo della domanda globale di uranio nei reattori nucleari fino al 2030.

Stando a quanto riporta Reuters, il rapporto prevede un aumento della domanda del 28% entro il 2030 e quasi un raddoppio entro il 2040 man mano che i governi di tutto il mondo espanderanno la capacità di energia nucleare per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni di carbonio. La combinazione del riscaldamento globale e del passaggio alle energie rinnovabili, insieme alla guerra in Ucraina, ha contribuito al rinnovato interesse per l’energia nucleare, poiché molte nazioni cercano alternative alle forniture energetiche russe.

Tuttavia, l’uranio sta rapidamente diventando il nuovo gas, poiché la Rosatom domina il business del combustibile nucleare e rappresenta circa la metà delle forniture globali.

Mentre molti paesi estraggono uranio grezzo, tra cui Kazakistan, Uzbekistan e Niger, la Russia non solo estrae l’uranio, ma è anche il leader globale nella sua lavorazione per produrre l’isotopo bruciabile di uranio 235, noto anche come “Yellowcake”, riporta BneIntelliNews.

Ciò dà alla Russia una nuova dipendenza energetica da vendere per sostituire il suo business del gas, rallentato dale sanzioni occidentali. Le esportazioni nucleari della Russia sono in forte espansione e poiché offre anche finanziamenti per la costruzione delle sue centrali nucleari, i paesi dei mercati emergenti si affrettano a firmare per progetti di costruzione di centrali nucleari russe. Oggi sono circa 40 i progetti in fase di realizzazione o in fase di negoziazione in tutto il mondo.

Poiché gli accordi per le centrali nucleari di solito prevedono contratti di servizio e fornitura di carburante di 60 anni, anche il Cremlino trae vantaggio dalla vendita di centrali nucleari poiché creano una nuova dipendenza energetica che lega politicamente i clienti alla Russia. I paesi africani, e in particolare il Sud Africa, sono particolarmente interessati.

Anche il mondo sviluppato ammette di continuare a dipendere dalla Russia per il combustibile nucleare. Gli Stati Uniti hanno ammesso la settimana scorsa che le importazioni di uranio russo sono raddoppiate nei primi sei mesi di quest’anno e che mancano almeno cinque anni prima di riuscire a porre fine completamente alle sue importazioni.

La Francia è stata anche privata di una delle sue principali fonti di uranio, che veniva fornita dal Niger, altro importante produttore. Tuttavia, in seguito al colpo di stato avvenuto in Niger, i rapporti si sono inaspriti e la nuova giunta militare ha sospeso le consegne. Anche se riprendessero, la giunta ha annunciato che aumenterà il prezzo: poiché la Francia era il cliente principale, controllava il prezzo e pagava solo 11 dollari a tonnellata per l’uranio grezzo, ma la giunta ha annunciato che aumenterà il prezzo al tasso di mercato di 200 dollari la tonnellata.

La Russia sta già utilizzando attivamente l’uranio come strumento di politica estera e sta estendendo le forniture ai suoi amici. Nel giugno di quest’anno Mosca ha inviato il suo primo carico di uranio in India per alimentare la centrale nucleare locale dal 2019; i dati del Ministero indiano del Commercio e dell’Industria rivelano che il valore della spedizione ammontava a 13,5 milioni di dollari e comprendeva un volume considerevole di 118 tonnellate di uranio. L’ultima volta che la Russia ha fornito uranio all’India è stato nel 2019, quando sono state esportate ben 1.770 tonnellate di metallo, per un valore di 101,6 milioni di dollari per l’intero anno.

Il rapporto sottolinea la necessità di sviluppare miniere di uranio pianificate e potenziali, insieme all’aumento dell’offerta non specificata, per soddisfare la crescente domanda. La produzione globale di uranio è diminuita del 25% dal 2016 al 2020, ma ha visto una leggera ripresa a 49.355 tonnellate nell’anno precedente, riporta Reuters.

In seguito al disastro nucleare di Fukushima Daiichi nel 2011, diversi paesi hanno chiuso i reattori nucleari. Tuttavia, a giugno 2023, la capacità nucleare globale ammontava a 391 gigawatt di elettricità (GWe) da 437 unità, con ulteriori 64 GWe in costruzione. Il rapporto prevede un aumento del 14% della capacità nucleare entro il 2030, raggiungendo i 686 GWe entro il 2040, grazie principalmente a nuovi reattori in Cina e India e al prolungamento della durata degli impianti esistenti.

In particolare, alcuni paesi, tra cui Canada, Francia, Giappone, Russia, Ucraina e Stati Uniti, stanno consentendo agli impianti esistenti di funzionare fino a 60-80 anni. Inoltre, stanno guadagnando slancio i piccoli reattori modulari, noti per essere più economici e più facili da costruire.

Si prevede che la domanda di uranio per l’energia nucleare raggiungerà le 83.840 tonnellate entro il 2030 e le 130.000 tonnellate entro il 2040, rispetto alle 65.650 tonnellate dell’anno in corso. Nonostante il recente raddoppio dei prezzi spot dell’uranio negli ultimi tre anni, rimane significativamente al di sotto del suo picco di 140 dollari per libbra nel 2007. Attualmente, l’uranio è quotato a 60,75 dollari per libbra, riflettendo un recente aumento da 56,25 dollari.

Antonio Albanese