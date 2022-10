ENERGIA. L’UE cerca in Africa il gas che non riceve dai russi

Gli attuali eventi mondiali stanno dimostrando il ruolo vitale che il gas liquido può svolgere nel sostenere la sicurezza energetica di nazioni e regioni, l’Europa cerca di svincolarsi dal gas russo tra mille difficoltà.

Anche se le riserve di gas naturale dell’Africa sono vaste e i Paesi nordafricani, come l’Algeria, dispongono di gasdotti già collegati all’Europa, la mancanza di infrastrutture e i problemi di sicurezza hanno a lungo impedito ai produttori di altre parti del continente di aumentare le esportazioni, riporta AP.

I produttori africani affermati stanno tagliando gli accordi o riducendo l’uso dell’energia in modo da averne di più da vendere per risollevare le proprie finanze, ma alcuni leader avvertono che centinaia di milioni di africani non hanno elettricità e che le forniture sono necessarie “a casa”.

La Nigeria ha le più grandi riserve di gas naturale dell’Africa, ha dichiarato Horatius Egua, portavoce del ministro del Petrolio, anche se rappresenta solo il 14% delle importazioni di gas naturale liquefatto dell’Unione Europea che arrivano via nave. I progetti devono affrontare il rischio di furti di energia e costi elevati.

Altri Paesi promettenti, come il Mozambico, hanno scoperto grandi riserve di gas, ma i progetti sono stati ritardati dalla violenza dei militanti islamici.

L’Europa si è data da fare per assicurarsi fonti alternative mentre Mosca ha ridotto i flussi di gas naturale verso i Paesi dell’Ue, provocando un’impennata dei prezzi dell’energia e crescenti aspettative di recessione. L’Ue si sta preparando alla possibilità di un’interruzione completa del flusso russo, ma è riuscita a riempire le riserve di gas al 90%. I leader europei si sono rivolti a Paesi come la Norvegia, il Qatar, l’Azerbaigian e soprattutto a quelli del Nord Africa, dove l’Algeria ha un gasdotto che arriva in Italia e un altro in Spagna.

L’Italia ha firmato un accordo per il gas da 4 miliardi di dollari con l’Algeria a luglio, un mese dopo che l’Egitto ha raggiunto un accordo con l’Unione Europea e Israele per incrementare le vendite di Gnl. Anche l’Angola ha firmato un accordo sul gas con l’Italia. Mentre un accordo precedente ha permesso all’ENI di iniziare la produzione in due giacimenti di gas algerini questa settimana, non era chiaro quando sarebbero iniziati i flussi dall’accordo di luglio perché mancava di specifiche.

I leader africani, come il presidente senegalese Macky Sall, vogliono che i loro Paesi traggano profitto da questi progetti anche se sono dissuasi dal perseguire i combustibili fossili. Non vogliono nemmeno esportare tutto: si stima che 600 milioni di africani non abbiano accesso all’elettricità.

L’Algeria è un importante fornitore – insieme all’Egitto rappresentava il 60% della produzione di gas naturale in Africa nel 2020 – ma non può compensare il gas russo in Europa in questa fase: la Russia ha una produzione annua di 270 miliardi di metri cubi; l’Algeria è a 120 miliardi di metri cubi, di cui il 70,50% è destinato al consumo sul mercato interno. Non è in scala.

Secondo S&P Global Commodity Insights, quest’anno l’Algeria dovrebbe esportare 31,8 miliardi di metri cubi ma la preoccupazione principale riguarda il livello di incremento della produzione che può essere raggiunto e l’impatto che potrebbe avere la domanda interna dato che l’Algeria consuma molto gas in patria, così come l’Egitto.

Il primo Ministro Mostafa Madbouly ha dichiarato che l’Egitto spera di ricavare altri 450 milioni di dollari al mese in valuta estera dirottando il 15% del gas nazionale verso l’esportazione. Oltre il 60% del consumo di gas naturale dell’Egitto è ancora utilizzato dalle centrali elettriche per mantenere il paese in funzione. La maggior parte del Gnl è destinato ai mercati asiatici.

Un nuovo accordo a tre parti vedrà Israele inviare più gas in Europa attraverso l’Egitto, che dispone di strutture per la liquefazione del gas da esportare via mare.

L’Ue afferma che aiuterà i due Paesi ad aumentare la produzione e l’esplorazione del gas.

In Nigeria, nonostante anni di pianificazione, i piani ambiziosi non hanno ancora dato risultati. L’anno scorso il Paese ha esportato meno dell’1% delle sue vaste riserve di gas naturale. La proposta di un gasdotto lungo 4.400 chilometri che porterebbe il gas nigeriano in Algeria attraverso il Niger è in stallo dal 2009, soprattutto a causa del suo costo stimato di 13 miliardi di dollari. Molti temono che, anche se completato, il Gasdotto Trans-Sahara debba affrontare rischi per la sicurezza come gli oleodotti nigeriani, che hanno subito frequenti attacchi da parte di militanti e vandali.

Antonio Albanese