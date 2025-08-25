ENERGIA. Le nuove frontiere dell’eolico sono in Cina

Secondo i progettisti, gli scienziati cinesi prevedono di far alzare in volo una turbina eolica aerea, da un megawatt. Il sistema di generazione di energia eolica aerea assomiglia a un dirigibile e viene considerato una possibile soluzione energetica per località remote e zone colpite da calamità naturali, dove le fonti di energia convenzionali non possono essere utilizzate o sono inadeguate.

I ricercatori hanno affermato che la potenza del loro sistema, oltre 30 volte superiore a quella dei migliori sistemi di altri Paesi, potrebbe trasformare una visione scientifica proposta per la prima volta nel 1957 in una realtà tangibile, riporta SCMP.

Il sistema è essenzialmente un dirigibile che sfrutta l’energia eolica, fornendo una fonte di energia stabile e potente.Operando nella stratosfera, il sistema può accedere a venti 200 volte più potenti di quelli a livello del suolo.

Le innovazioni tecnologiche hanno contribuito a risolvere problemi come le perdite di gas dall’aerostato, consentendo potenzialmente una durata di oltre 25 anni.

In caso di calamità, il sistema può essere rapidamente implementato per fornire energia nelle zone disastrate, supportando le attrezzature di emergenza e contribuendo alle operazioni di recupero.

Può fornire elettricità ad aree isolate, come isole remote e giacimenti petroliferi, dove le fonti di energia tradizionali sono inadeguate.

L’azienda coinvolta nel progetto, SAWES, si sta già aggiudicando contratti e ordini per milioni di dollari, a dimostrazione del forte interesse del mercato. L’obiettivo finale del team è quello di far funzionare questi sistemi aerei nella stratosfera, dove la velocità del vento è significativamente più elevata, rendendo la produzione di elettricità più efficiente ed economica.

A ferragosto, inoltre, Pechino ha lanciato la più grnade turbina flottante del mondo. La turbina è il risultato di una ricerca condotta dal colosso energetico cinese China Huaneng Group e dalla Dongfang Electric Corporation, entrambe aziende statali, riporta LiveScience.

Ogni turbina sarebbe in grado di generare 17 megawatt (MW) di elettricità pulita, ovvero 68 milioni di kilowattora (kWh) nel corso di un anno. Questa potenza è sufficiente ad alimentare circa 6.300 famiglie statunitensi, secondo i dati dell’Amministrazione Energetica degli Stati Uniti.

Per generare questa energia, la navicella, il componente centrale di una turbina eolica che contiene il generatore vero e proprio, è posizionata in cima a una torre alta 152 metri, con pale che raggiungono un diametro complessivo di 262 metri.

Ogni “rotazione”, o rotazione di 360 gradi, delle pale copre un’area di 53.000 metri quadrati, pari a quasi otto campi da calcio.

Aumentare la quantità di elettricità che una singola turbina può generare è importante per incoraggiare una maggiore adozione dell’energia eolica, poiché riduce il numero complessivo di turbine da installare in ogni parco eolico. Questo riduce i costi e i tempi di entrata in funzione delle turbine.

Naturalmente, più le turbine sono al largo, più estreme possono essere costrette a sopportare condizioni di vento. China Huaneng Group ha dichiarato che la turbina di prova può resistere a onde alte oltre 24 metri, così come a venti da tifone, con velocità superiori a 117 km/h.

Maddalena Ingrao

