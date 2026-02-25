ENERGIA. Il vantaggio strategico dell’Italia: sfruttare lo slancio dei gasdotti verso Germania e Austria per un’energia sicura e accessibile

Nel gennaio 2026, l’Azerbaigian ha compiuto un passo importante nell’aiutare l’Europa a diversificare i propri approvvigionamenti energetici, avviando le consegne di gas naturale a Germania e Austria attraverso il gasdotto transadriatico (TAP). La Compagnia petrolifera statale dell’Azerbaigian (SOCAR) ha iniziato a instradare questi volumi attraverso l’Italia, estendendo il gas del Caspio più in profondità nell’Europa centrale. In base a un nuovo accordo decennale, l’Azerbaigian fornirà alla SEFE, società statale tedesca, 1,5 miliardi di metri cubi di gas all’anno, evidenziando il ruolo crescente di Baku nell’alleviare la dipendenza dell’Europa dall’energia russa. Per la Germania, e per l’Austria, un paese di transito chiave, questo è più di un semplice contratto: è un passaggio deliberato verso un mix più ampio di fornitori e una copertura contro futuri shock di mercato. Con esportazioni europee pari a 12,8 miliardi di metri cubi nel 2025 e l’ambizione di raddoppiarle entro il 2027, l’Azerbaigian sta diventando un attore strutturale nel sistema del gas europeo, non marginale.

L’Italia, già principale partner energetico dell’Azerbaigian in Europa, sta affrontando le conseguenze della crisi energetica del 2022. Le sanzioni collegate all’invasione russa dell’Ucraina hanno fatto impennare i prezzi del gas e hanno spinto i costi all’ingrosso dell’elettricità a circa tre volte i livelli pre-crisi, pesando sulla crescita e alimentando l’inflazione. Misure di emergenza a breve termine e importazioni alternative hanno aiutato l’Italia a evitare carenze definitive, ma i prezzi rimangono elevati, con il gas ancora intorno ai 50 euro/MWh all’inizio del 2026 e l’industria che ne risente. Le energie rinnovabili coprono meno della metà della domanda di elettricità, quindi i combustibili fossili continuano a fare la parte del leone. Soluzioni temporanee come lo spostamento dei costi del carbonio dalle bollette o le tasse sugli extra-profitti possono attenuare il colpo, ma non possono sostituire la necessità di partner di fornitura stabili e a lungo termine.

L’Italia è la principale porta d’accesso per il gas del Caspio all’UE, grazie al punto di approdo del TAP in Puglia e ai gasdotti che lo collegano ai mercati settentrionali. Poiché il gas di SOCAR raggiunge Germania e Austria “attraverso l’Italia”, la rete italiana funge da ponte tra il Corridoio Meridionale del Gas e l’Europa centrale.

Nel 2025, Baku ha fornito all’Italia circa 9,5 miliardi di metri cubi di gas – circa il 16% delle importazioni totali dell’Italia – ed ha esportato circa 10 milioni di tonnellate di petrolio, rendendo l’Italia il suo principale cliente di greggio. L’Italia, a sua volta, tratta di fatto l’Azerbaigian come un fornitore di primo livello, insieme all’Algeria. Se la capacità del TAP raddoppiasse a 20 miliardi di metri cubi all’anno entro il 2027, come previsto, l’Italia non solo rafforzerebbe la propria sicurezza di approvvigionamento, ma otterrebbe anche maggiore flessibilità per supportare i paesi vicini. Dal punto di vista economico, l’acquisto di Italiana Petroli da parte di SOCAR per 2,5 miliardi di euro nel 2025 ha portato capitali azeri direttamente nei settori della raffinazione e della vendita al dettaglio di carburanti in Italia, salvaguardando posti di lavoro e aprendo le porte a nuovi investimenti, supportati dal portafoglio multimiliardario del Fondo Petrolifero Statale in Italia. Questo trasforma l’Azerbaigian da esportatore distante in investitore e partner a lungo termine.

Sul fronte geopolitico e climatico, legami energetici più stretti si sposano bene con il ruolo dell’Italia all’interno dell’UE. Roma può sostenere iniziative che evidenzino il potenziale dell’Azerbaigian nelle energie rinnovabili e nei futuri corridoi verdi, come l’eolico offshore nel Caspio o i possibili collegamenti transcaspici, incoraggiando al contempo Baku a diversificare oltre il petrolio e il gas. Ciò riduce i rischi di transizione a lungo termine per entrambe le parti.

Boris Altner

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/