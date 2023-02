ENERGIA. Idrogeno verde, le potenzialità del Marocco

L’idrogeno verde è un’arma strategica e il Marocco ha l’opportunità di affermarsi come produttore internazionale, secondo un recente studio del centro britannico Aurora Energy Research.

Le conclusioni confermano un rapporto della Banca Europea per gli investimenti (BEI), pubblicato alla fine di dicembre. La Germania ha già espresso, nel 2020, il proprio interesse per l’idrogeno verde proveniente dal Marocco.

Le importazioni di idrogeno rinnovabile dal Marocco all’Unione europea trasportate via nave in forma liquida sarebbero la fonte di approvvigionamento più economica entro il 2030, afferma lo studio.

Il rapporto ha analizzato il caso della Germania. Berlino punta infatti a raggiungere la “carbon neutrality” nel 2045 contro il 2050 per la Francia. Il think tank spiega che l’uso di una rete transfrontaliera di gasdotti per l’idrogeno potrebbe ridurre del 20% i costi delle esportazioni marocchine di idrogeno verde verso la Germania nel 2030.

Il Regno marocchino ha anche a suo favore il costo della produzione di idrogeno rinnovabile nei siti in Germania nel 2030, compreso tra € 3,90 e € 5,00/kgH2, rispetto a € 3,2/kgH2 in Marocco. Cile e Australia, rispettivamente con 3,1 €/kgH2 e 3,2 €/kgH2, sono potenziali concorrenti del Marocco, ma la distanza geografica del cliente tedesco potrebbe giovare all’offerta marocchina.

Le importazioni dalla Spagna sarebbero anche un’opzione economicamente interessante per i consumatori tedeschi, secondo Aurora. Il costo della produzione di idrogeno in un sito in Spagna nel 2030 sarebbe di 3,10 euro/kgH2.

Berlino è già impegnata con Rabat, Madrid segue le sue orme

Il sostegno della Germania al piano di autonomia marocchina per il Sahara occidentale ha consentito un rilancio dell’accordo, siglato nel 2020 a Berlino tra le due parti, sull’idrogeno verde. In una dichiarazione congiunta, rilasciata il 24 marzo 2022, il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita e il ministro tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico Svenja Schulze si sono impegnati a “sviluppare un’economia dell’idrogeno verde” e “a intensificare la cooperazione in particolare in questo settore”.

Lo studio del centro britannico Aurora Energy Research conferma, infatti, le conclusioni di un rapporto della Banca europea per gli investimenti (BEI), realizzato con l’International Solar Alliance e l’Unione africana, dal titolo “Africa’s Extraordinary Green Hydrogen Potential“.

Anche la Spagna è interessata all’idrogeno verde marocchino. «È strategico che i due paesi promuovano lo sviluppo di energie pulite in settori con un enorme potenziale come l’idrogeno verde o la biomassa», ha dichiarato mercoledì a Rabat Pedro Sánchez. «Il Marocco e la Spagna soddisfano tutte le condizioni per guidare ed essere riferimenti per un vero cambio di paradigma nella nuova economia verde».

Redazione