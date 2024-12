ENERGIA. I serbatoi di gas UE si svuotano rapidamente

I prelievi di gas dai serbatoi di stoccaggio sotterranei dell’UE sono accelerati mentre l’Europa soffre della prima ondata di freddo invernale. I serbatoi di gas erano pieni all’85,5% al ​​1° dicembre, dopo aver raggiunto il picco del 95,3% il 29 ottobre, secondo Gas Infrastructure Europe, Gie.

L’attuale livello di stoccaggio di gas al 1° dicembre è leggermente inferiore al 94,8% e al 92,3% di riempimento dei serbatoi nello stesso giorno rispettivamente nel 2023 e nel 2022, ma ben al di sopra del 68,2% di riempimento del 2021, un inverno molto freddo, riporta BneIntelliNews.

In genere, la stagione del riscaldamento inizia ufficialmente il 1° novembre, quando le norme UE stabiliscono che i serbatoi devono essere pieni almeno al 90%. Ma l’incertezza sulle condizioni meteorologiche ha già fatto aumentare i prezzi del gas del 45% dall’inizio di quest’anno, poiché i serbatoi vengono svuotati a un ritmo più veloce rispetto ai due anni precedenti.

Quest’anno si è aggiunta ulteriore incertezza al mix perché l’accordo di transito del gas ucraino, che rappresenta 15 miliardi di metri cubi di forniture di gas all’UE dalla Russia, scadrà il 31 dicembre e Kiev ha detto di non rinnovarlo. La società statale russa Gazprom ha appena pubblicato i suoi piani di investimento per il 2025 e anche questi presumono che l’accordo di transito ucraino non verrà rinnovato.

L’Agenzia internazionale per l’energia ha già lanciato un avvertimento che l’Europa potrebbe trovarsi ad affrontare una “nuova crisi energetica” a causa della fine dell’accordo ucraino e del drenaggio più rapido del normale del gas immagazzinato.

I costi energetici più elevati non faranno che esacerbare le condizioni di elevato costo della vita per i consumatori e peggiorare l’imminente recessione in Europa, affermano gli economisti. L’Europa sta già affrontando una crisi dopo che il rapporto dell’ex primo Ministro italiano ed ex capo della Banca centrale europea Mario Draghi ha avvertito che l’Europa ha perso il suo vantaggio competitivo. La Germania è particolarmente vulnerabile, poiché i suoi costi energetici sono già i più alti in Europa.

Anna Lotti

