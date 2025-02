ENERGIA. I Paesi Baltici si staccano dalla rete elettrica russa

Dopo 35 anni dal fine dell’Unione Sovietica, Estonia, Lettonia e Lituania questo fine settimana interromperanno i collegamenti della rete elettrica con la vicina Russia e Bielorussia, e si rivolgeranno ai loro alleati dell’Unione Europea.

La rottura dei legami elettrici con la Russia ha significato geopolitico e simbolico. I lavori per la sua realizzazione sono stati accelerati dopo l’invasione dell’Ucraina tre anni fa, riporta AP.

La presidente dell’UE Ursula von der Leyen e altri membri della Commissione parteciperanno ad una cerimonia domenica mentre un orologio alto 9 metri appositamente realizzato nel centro di Vilnius visualizzerà il conto alla rovescia degli ultimi secondi dei legami elettrici degli stati baltici con la Russia.

Sedici linee elettriche che collegavano i tre stati baltici con Russia e Bielorussia sono state smantellate nel corso degli anni, mentre veniva creata una nuova rete che collegava Estonia Lituania e Lettonia al resto dell’UE, compresi i cavi sottomarini nel Mar Baltico.

Sabato, tutte le linee di trasmissione rimanenti tra loro e la Russia, la Bielorussia e la russa Kaliningrad, un’exclave russa incuneata tra i membri dell’UE Polonia e Lituania e il mare, saranno spente una alla volta.

Quindi, per 24 ore, il Baltic Power System funzionerà da solo in una “modalità di funzionamento a isola”. Il giorno successivo, il sistema elettrico è pronto a fondersi con le reti dell’Europa continentale e nordica attraverso diversi collegamenti con Finlandia, Svezia e Polonia.

La regione di Kaliningrad, che non ha legami terrestri con la Russia continentale, fa già affidamento sulla propria generazione di energia, secondo Litgrid, l’operatore del sistema di trasmissione elettrica della Lituania.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che il piano di disconnessione è stato annunciato in anticipo dai paesi baltici e che il settore energetico russo ha adottato misure preparatorie per garantire il regolare funzionamento da parte sua.

“Quei piani sono stati annunciati molto tempo fa e hanno richiesto determinate azioni da parte nostra e delle loro compagnie elettriche”, ha detto Peskov ai giornalisti. “Abbiamo adottato tutte le misure necessarie per garantire un funzionamento affidabile e ininterrotto del nostro sistema energetico unificato”.

I tre paesi baltici, che insieme condividono un confine lungo 1.633 chilometri con Russia e Bielorussia, hanno ufficialmente informato Mosca e Minsk del piano di disconnessione a luglio. I loro operatori del sistema di trasmissione nazionale hanno accreditato 1,2 miliardi di euro in supporto UE e altro per aiutare i paesi a sincronizzarsi con l’area sincrona dell’Europa continentale.

Nonostante il preavviso, le nazioni baltiche sono ancora in allerta per una possibile risposta dai loro ex partner sovietici. “Il rischio di attacchi informatici rimane sostanziale”, ha detto Litgrid la scorsa settimana, aggiungendo che erano necessarie una vigilanza continua, collaborazione, misure difensive e misure di sicurezza informatica “robuste” per mitigare efficacemente le potenziali minacce.

Dopo l’annuncio dei piani di disconnessione, sono spuntate campagne di propaganda sui social media e su volantini stampati nelle strade cittadine che diffondevano falsi avvisi di blackout, gravi carenze energetiche e bollette energetiche alle stelle per i consumatori.

L’emittente pubblica estone ERR ha segnalato un aumento delle vendite di generatori. La catena di elettrodomestici Bauhof ha venduto decine di generatori in più il mese scorso rispetto a gennaio dell’anno scorso e la rivale Ehituse ABC ha dovuto limitare i propri acquisti.

Anna Lotti

