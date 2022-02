ENERGIA. Gas USA al posto di quello russo dopo la guerra russo-ucraina

La guerra in Ucraina sta mettendo in crisi l’approvvigionamento energetico europeo. Gli Stati Uniti aumenteranno la loro capacità di produzione di gas naturale liquefatto, Gnl, del 20% entro la fine dell’anno, rendendolo il più grande esportatore mondiale del prodotto, mentre gli europei cercano di diminuire la loro dipendenza dalle forniture russe. In tre anni, gli investimenti in nuovi impianti di Gnl degli Stati Uniti sono aumentati per la prima volta, portando la capacità totale a 100 milioni di tonnellate entro il 2022; un nuovo impianto di Gnl sulla Costa del Golfo in Louisiana aggiungerà una capacità massima di 11 milioni di tonnellate.

Questo mese, riporta MercoPress, il nuovo operatore del progetto Calcasieu Pass LNG ha annunciato che la produzione è iniziata. Jera, una società giapponese di approvvigionamento di combustibile, è già arrivata al porto per preparare il trasferimento del Gnl. Jera è una joint venture tra Tokyo Electric Power e Chubu Electric Power. La destinazione finale del combustibile deve ancora essere determinata, ma potrebbe finire in Europa se le spese verso Asia fossero più alte. La capacità complessiva dell’impianto rappresenta circa il 15% delle importazioni di Gnl del Giappone.

A gennaio, gli Stati Uniti hanno esportato circa 4,3 milioni di tonnellate di Gnl in Europa, pari a circa il 60% delle esportazioni totali; un anno prima era il 10%. Circa un terzo del gas consumato in Europa proviene dalla Russia. Ma le esportazioni dell’energia statale russa Gazprom verso l’Unione europea nel mese di gennaio sono scese del 40% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, a 5,8 milioni di tonnellate, una situazione che si può prevedere peggiorerà come conseguenza diretta della guerra in Ucraina.

La capacità combinata degli impianti negli Stati Uniti, compresi quelli in fase di progettazione o costruzione, ammonta a 30 milioni di tonnellate, il livello più alto in otto anni, secondo i dati di Rystad Energy.

La produzione di gas naturale ha appena superato i record stabiliti nella seconda metà del 2019. D’altra parte, gli impianti di Gnl richiedono dai tre ai quattro anni per essere costruiti. Ciò significa che gli Stati Uniti non materializzeranno il risultato degli investimenti di quest’anno fino al 2025 o più tardi.

In effetti, le spedizioni di Gnl degli Stati Uniti potrebbero in futuro sostituire circa il 70/80% delle consegne russe in Europa, basandosi solo sui dati di gennaio. Tuttavia, usando il 2020 come base, cioè un anno prima che la Russia limitasse le forniture, le esportazioni di gas degli Stati Uniti verso l’Europa rappresenterebbero circa il 40% dei volumi di fornitura russi.

