ENERGIA. Consorzio energetico per la decarbonizzazione asiatica

Un gruppo di grandi aziende energetiche asiatiche chiede un quadro normativo transfrontaliero per consentire il trasporto di carbonio tra paesi e accelerare l’adozione della cattura e stoccaggio del carbonio, Ccs, in Asia.

Stando a Nikkei, Indonesia, Malesia, Australia, Tailandia e Timor Est intendono sviluppare hub per la tecnologia di decarbonizzazione sfruttando i loro giacimenti, principalmente sotto forma di giacimenti di petrolio e gas esauriti e falde acquifere saline. La tecnologia Ccs consente al carbonio catturato altrove dall’atmosfera di essere iniettato in tali serbatoi e immagazzinato permanentemente al suo interno.

Singapore e Giappone, nel frattempo, desiderano sfruttare i potenziali servizi Ccs offerti da questi paesi per raggiungere i loro obiettivi di zero emissioni nette di carbonio. Anche la Corea del Sud e la Cina sono viste come potenziali esportatori di carbonio poiché cercano di compensare alcune delle loro attività industriali ad alta intensità di carbonio.

Al momento non è possibile effettuare il trasporto transfrontaliero di CO2. Sono in corso discussioni tra le aziende dei paesi importatori ed esportatori di carbonio, nella speranza di raggiungere accordi bilaterali per iniziare il trasporto del carbonio.

Le richieste degli addetti ai lavori includono esenzioni individuali dal Protocollo di Londra, trattato internazionale per prevenire lo scarico transfrontaliero di rifiuti; definizione di organismi responsabili dell’accreditamento, tecniche per evitare il doppio conteggio e, per i progetti transfrontalieri e così via.

Il consorzio di queste società, Angea, ha lanciato uno studio il mese scorso per affrontare questi problemi attraverso il coinvolgimento delle principali parti interessate nella regione, tra cui governi, industrie e organizzazioni non governative. L’obiettivo è finalizzare il rapporto entro l’inizio del 2025. Se le cose andranno come previsto, l’Asia potrebbe avere un’industria Ccs ben consolidata entro il 2030, riporta Nikkei.

La CCS è importante anche nel contesto della sicurezza energetica e della transizione verso l’energia pulita tra i paesi in via di sviluppo, dove si prevede che il gas naturale come combustibile di transizione svolgerà ancora un ruolo chiave per i decenni a venire.

Un rapporto pubblicato novembre dal Global CCS Institute afferma che 41 impianti Ccs sono attualmente operativi in tutto il mondo, ma solo 12 sono nella regione Asia-Pacifico: 11 in Cina e uno in Australia. Ciò nonostante la crescita incoraggiante in termini di numero di progetti che ora ammontano a 54 nella regione, quasi il triplo di un anno fa. A livello globale ci sono 392 progetti, il doppio rispetto allo scorso anno.

In tutto il sud-est asiatico, è in costruzione un solo progetto, il progetto Kasawari CCS della compagnia petrolifera nazionale Petronas in Malesia. Il resto, soprattutto in Indonesia, è ancora in fase di sviluppo.

Tommaso Dal Passo

