ENERGIA. Cina e India comprano meno petrolio saudita

La richiesta della Cina di volumi più bassi ha seguito quella dell’India, dove almeno due raffinatori avevano pianificato di comprare meno petrolio saudita del solito in maggio.

Alcuni raffinatori cinesi e indiani riceveranno meno greggio dall’Arabia Saudita dopo che il primo esportatore mondiale ha aumentato il suo prezzo ufficiale di vendita a livelli record.

La richiesta della Cina di volumi più bassi ha seguito quella dell’India, dove almeno due raffinatori hanno pianificato di comprare meno petrolio saudita del solito a maggio, dopo che il produttore statale di petrolio Saudi Aramco ha aumentato i prezzi del greggio per tutte le regioni, con quelli verso l’Asia che hanno raggiunto i massimi storici.

I raffinatori dovrebbero cercare più greggio nel mercato spot, dato che i prezzi in contanti per i gradi chiave prodotti in Medio Oriente sono crollati questa settimana ai minimi di due mesi.

Uno dei compratori cinesi ha optato per un taglio delle forniture al di sotto dei volumi contrattuali, mentre un altro ha tagliato marginalmente il suo volume per maggio, hanno detto le fonti, che hanno parlato a condizione di anonimato.

Uno dei raffinatori indiani riceverà meno greggio come richiesto, ha detto una delle fonti citate da Reuters. L’India, il terzo più grande importatore e consumatore di petrolio al mondo, è stata colpita duramente dall’aumento dei valori del greggio, con i prezzi alla pompa in alcuni stati che hanno toccato livelli record.

Separatamente, almeno una raffineria giapponese ha ricevuto i volumi contrattuali completi per maggio, ha detto un’altra fonte all’agenzia britannica.

I raffinatori indiani hanno comprato almeno 16 milioni di barili di petrolio russo più economico per il carico di maggio su base consegnata, simile agli acquisti per tutto il 2021, secondo i calcoli di Reuters, riducendo la loro domanda di petrolio mediorientale di qualità simile.

Le compagnie hanno acquistato soprattutto Urali russi, un grado simile per qualità al greggio medio acido prodotto in Medio Oriente e in Africa occidentale, soprattutto in Angola.

Lucia Giannini