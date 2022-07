ENERGIA. Che accade se Mosca non ci da più il gas?

Il gasdotto Nord Stream 1 è stato chiuso l’11 luglio per una manutenzione di routine pianificata con largo anticipo e che ha luogo ogni estate. Sebbene in circostanze normali la chiusura di 10 giorni non sarebbe motivo di allarme, i funzionari europei hanno sollevato la possibilità che Mosca possa tenere offline il gasdotto da 55 miliardi di metri cubi all’anno per un periodo più lungo, al fine di destabilizzare ulteriormente i mercati energetici europei.

Se la Russia dovesse davvero interrompere completamente le forniture di gas all’Europa, la situazione sarebbe comunque molto diversa. La produzione globale di Gnl è già al massimo della sua capacità. Sulla base dei dati forniti dall’Ue e da Refinitiv, ripreso da BneIntellinews, si stima che l’Europa abbia ricevuto 9 miliardi di metri cubi di Gnl a giugno e potrebbe faticare ad ottenere più di 1 miliardo di metri cubi in più facendo concorrenza agli acquirenti asiatici, riporta BneIntellinews.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di poter consegnare all’Europa circa 15 miliardi di metri cubi di gas quest’anno, ma la chiusura del terminale Freeport Gnl da 20,4 miliardi di metri cubi all’anno, avvenuta all’inizio di giugno in seguito a un incendio, potrebbe rendere difficile il raggiungimento di questo obiettivo. Il terminale era un importante fornitore del mercato europeo e si prevede che non riprenderà la normale attività prima della fine dell’anno. Negli Stati Uniti sono in cantiere numerosi altri progetti di Gnl, ma solo uno, l’espansione di 5,2 miliardi di metri cubi all’anno del terminale Gnl di Calcasieu Pass, dovrebbe entrare in funzione quest’anno.

A livello globale, mentre ad aprile 2022, secondo l’International Gas Union, erano in costruzione o approvati per lo sviluppo circa 190 miliardi di metri cubi all’anno di capacità di Gnl, solo una piccola parte di questa capacità dovrebbe essere avviata quest’anno, tra cui il terzo treno del terminale Gnl di Tangguh in Indonesia, 5,2 miliardi di metri cubi all’anno, e il Coral-Sul Flng in Mozambico, 4,6 miliardi di metri cubi all’anno. In breve, il mercato globale del Gnl rimarrà molto rigido nel prossimo futuro, iniziando ad allentarsi solo verso il 2025.

La Norvegia è il secondo fornitore di gas all’Europa e ha preso provvedimenti per aumentare le forniture sulla scia dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Le compagnie hanno approvato lo sviluppo di diversi nuovi giacimenti di gas norvegesi e alcune hanno anche ridotto la reiniezione del gas, sacrificando di fatto la fornitura di petrolio per sostenere le esportazioni di gas. Ma c’è un limite alla velocità con cui la Norvegia può sostituire il gas russo. Infatti, a fine maggio il ministero del Petrolio ha stimato che le forniture di gas all’Europa aumenteranno solo dell’8% quest’anno, raggiungendo i 122 miliardi di metri cubi, anche se in un anno normale si tratterebbe di un dato colossale.

Il più grande tra i fornitori nordafricani dell’Europa è l’Algeria, ma le possibilità di un’espansione immediata del flusso sono limitate, e lo stesso vale per l’Azerbaigian, che fornisce gas all’Europa sudorientale attraverso il Corridoio meridionale del gas, Sgc.

Sta diventando sempre più chiaro che indipendentemente dal fatto che la Russia tagli o meno le forniture, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una carenza fisica di forniture, l’impennata del costo del gas spingerà i governi europei a ripristinare una maggiore produzione di energia elettrica a carbone, oltre alla capacità già ripristinata.

Potrebbero anche essere costretti a imporre dei razionamenti, ad esempio limitando l’uso dell’energia da parte delle famiglie e limitando l’attività delle industrie ad alta intensità di gas, come le fabbriche di fertilizzanti e le acciaierie, che potrebbero comunque adottare tali misure poiché l’alto costo del gas renderà semplicemente la loro produzione non competitiva.

