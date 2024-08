ENERGIA. Alleanza coreano-francese per investimenti congiunti nell’idrogeno verde marocchino

Korea Western Power, filiale del gruppo coreano Korea Electric Power, specializzato in energie rinnovabili, ha firmato a Casablanca un memorandum d’intesa con la EDF Renouvelables, filiale dell’operatore pubblico francese EDF, per investire congiuntamente nel progetto di produzione di idrogeno verde in Marocco, riferisce l’agenzia di stampa coreana Yonhap News Agency .

Il consorzio ha risposto all’invito a manifestare interesse lanciato a fine maggio dall’agenzia marocchina per l’energia sostenibile Masen, designata “ focal point e interlocutore preventivo e privilegiato ” per gli investitori nell’ambito dell’ “Offerta Marocco Green Hydrogen”.

Il progetto del duo franco-coreano è produrre idrogeno verde in Marocco, a partire da energie rinnovabili (solare ed eolica), prima di esportarlo nella Repubblica di Corea.

Parallelamente alla firma di questo memorandum d’intesa, un incontro ha riunito Tarik Moufaddal, presidente e amministratore delegato di Masen, e Park Hyung-Deok, presidente e amministratore delegato di Korea Western Power. Quest’ultimo ha assicurato che l’operatore da lui diretto “farà gli sforzi necessari per attuare la politica del governo di riduzione delle emissioni di carbonio, costruendo una base economica per la fornitura di idrogeno verde in Marocco”, riporta le360.

