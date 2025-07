EMIRATI ARABI UNITI. Pronte le licenze per i taxi volanti

L’Autorità per l’Aviazione Civile Generale degli Emirati Arabi Uniti (EAU) ha emanato il primo quadro normativo al mondo per le operazioni ibride, consentendo ai velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) e agli elicotteri tradizionali di operare in modo intercambiabile sulla stessa infrastruttura il 2 luglio.

L’innovativo quadro normativo rappresenta un salto di qualità nell’integrazione di soluzioni avanzate per la mobilità aerea nei sistemi aeronautici esistenti. Fornisce un modello economicamente vantaggioso per lo sviluppo delle infrastrutture, accelera la prontezza operativa e si allinea alle direttive del governo degli Emirati Arabi Uniti per l’implementazione di soluzioni altamente efficienti e non burocratiche in tutti i settori, riporta BneIntelliNews.

Saif Mohammed Al Suwaidi, Direttore Generale dell’Autorità per l’Aviazione Civile Generale, ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti sono sempre stati all’avanguardia nell’eccellenza aeronautica, secondo quanto riportato da Wam.

Questo pionieristico quadro normativo non solo consente nuove tecnologie, ma ridefinisce anche il modo in cui l’aviazione si evolve, traducendo l’impegno del Paese per l’innovazione e lo sviluppo di un ecosistema di supporto alla crescita di questo settore vitale.

Al Suwaidi ha aggiunto che la regolamentazione delle operazioni ibride è il risultato di una stretta collaborazione con partner internazionali nel settore della mobilità aerea avanzata ed è pienamente in linea con la visione nazionale degli Emirati Arabi Uniti in materia di sostenibilità, mobilità intelligente e migliore utilizzo delle infrastrutture.

Ha osservato che, consentendo il duplice utilizzo tra eliporti tradizionali e piste di atterraggio verticali per aeromobili elettrici, questa misura accelera i tempi di implementazione, consente un’implementazione ottimale delle infrastrutture del settore e garantisce la posizione degli Emirati Arabi Uniti come leader nell’adozione di un sistema integrato a supporto del futuro dell’aviazione.

Aqeel Al Zarouni, Vicedirettore Generale per gli Affari della Sicurezza Aerea, ha affermato che il quadro rappresenta un abilitatore strategico non solo per le nuove modalità di trasporto, ma anche per un ambiente normativo più intelligente e flessibile, al passo con le tecnologie emergenti senza compromettere gli standard di sicurezza.

La sentenza degli Emirati arriva mentre anche la rivale regionale Arabia Saudita ha aperto la strada ai velivoli elettrici (eVTOL) nei suoi sviluppi Neom lungo la costa del Mar Rosso.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/