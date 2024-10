EMIRATI ARABI UNITI. La rete commerciale e finanziaria di Abu Dhabi

Gli Emirati Arabi Uniti intendono investire 23 miliardi di dollari in cinque anni in energia a basse emissioni di carbonio di nuova generazione come idrogeno e ammoniaca, puntando a catturare il 5% della produzione mondiale di idrogeno pulito entro il 2030.

La strategia globale commerciale e finanziaria degli Emirati Arabi Uniti sta puntando su diversi tavoli, riporta Agsiw.

Il progetto di espansione commerciale immagina gli Emirati Arabi Uniti come il centro della più grande rete commerciale e di investimenti al mondo.

Abu Dhabi si vede come un membro di una miriade di partnership globali. Il suo vantaggio comparativo in termini di logistica, costi aziendali e posizione geografica ancora diverse partnership commerciali globali ai porti degli Emirati Arabi Uniti. La strategia di Abu Dhabi affonda le sue radici nei 5.000 anni di storia commerciale della regione, che gli Emirati Arabi Uniti hanno riadottato come elemento caratterizzante della loro grande strategia economica.

Gli Emirati puntano a creare una rete, porti, aeroporti e zone franche ne sono al centro; mentre le fondamenta sono la raffica di accordi di libero scambio perseguiti da Abdullah bin Zayed. Nel 2022, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato accordi di partenariato economico globale con India e Indonesia, dando al paese accesso al primo e al terzo paese più popoloso dell’Asia; nel 2023, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo di libero scambio con Israele, che a sua volta ha accordi di libero scambio con gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Il 17 settembre scorso, gli Emirati Arabi Uniti e l’Australia hanno raggiunto un accordo bilaterale di commercio e investimento.

Gli Emirati hanno anche accordi di libero scambio con paesi del mondo arabo e stanno lavorando a molti altri, tra cui uno con la Malesia che dovrebbe essere firmato entro la fine dell’anno. Inoltre, hanno iniziato a concentrare le risorse diplomatiche sul Sud America e stanno elaborando strategie su come collegare economie selezionate come quelle di Argentina, Brasile e Guyana con la sua rete in espansione.

Per l’Africa, gli Emirati hanno già una solida relazione commerciale con gli stati africani: sono la quarta fonte di investimenti diretti esteri nel continente africano, dopo Cina, UE e Stati Uniti. Dubai è diventata la città scelta per gli affari e gli incontri commerciali transcontinentali dell’Africa subsahariana, in competizione con la Costa d’Avorio e il Sudafrica per attrarre leader aziendali dal subcontinente.

Per mantenere lo slancio su questa strategia Abu Dhabi deve affrontare alcune sfide. Innanzitutto, migliorare la trasparenza finanziaria; non è più infatti nella lista grigia della Financial Action Task Force; deve migliorare la complessità economica del suo settore privato attraverso uno sviluppo economico orizzontale e, soprattutto, verticale; deve distinguersi dalle fragili potenze regionali, come l’Egitto.

La strategia di Abu Dhabi prevede cooperazione e l’integrazione economica con economie complesse e sviluppate. Sebbene il prodotto interno lordo degli Emirati Arabi Uniti raggiunga il massimo di circa 500 miliardi di dollari, i fondi sovrani del paese sono un’estensione del suo potere nazionale, conferendo agli Emirati Arabi Uniti un potenziale economico di oltre 2 trilioni di dollari; tutto ciò porta gli Emirati al tavolo da pari con gli Stati Uniti, ad esempio.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/