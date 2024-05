EMIRATI ARABI UNITI. Houthi e Hezbollah investono nell’immobiliare di Dubai

Hezbollah e Houthi avrebbero acquistato proprietà immobiliari a Dubai, sulla base dei dati relativi a centinaia di migliaia di proprietà ottenuti dal Center for Advanced Defense Studies, C4ads.

I nuovi risultati, il risultato di un’indagine congiunta di 74 organizzazioni mediatiche in 58 paesi, indicano una lacuna nelle sanzioni che si sospetta abbia fornito un’apertura al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, riporta Nikkei.

Lo sviluppatore immobiliare e presunto membro di Hezbollah Adham Tabaja è elencato nei dati delle proprietà immobiliari. Lo stesso vale per il finanziatore con sede in Qatar, Ali al-Banai, ritenuto parte di una rete internazionale che contribuisce a finanziare le operazioni di Hezbollah.

Si ritiene che Tabaja, colpito dalle sanzioni americane nel 2015, possieda almeno una proprietà di grande valore alla periferia della città degli Emirati Arabi Uniti a suo nome. Al-Banai sarebbe coinvolto in una rete finanziaria di Hezbollah che comprende Emirati Arabi Uniti, Libano, Qatar, Iran, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita e Turchia.

Ali Osseiran, che è stato colpito da sanzioni per aver presumibilmente facilitato il riciclaggio di denaro per conto di Hezbollah attraverso il commercio d’arte, avrebbe una proprietà nel Burj Khalifa di Dubai, il grattacielo più alto del mondo.

Nel complesso, l’indagine ha rilevato che è molto probabile che più di 200 persone che potrebbero essere oggetto di indagine, tra cui alcune soggette a sanzioni statunitensi, abbiano acquistato immobili a Dubai.

La reazione di Dubai è stata chiara: “Gli Emirati Arabi Uniti prendono estremamente sul serio il loro ruolo nella protezione dell’integrità del sistema finanziario globale. … Nella loro continua ricerca di criminali globali, il gli Emirati Arabi Uniti lavorano a stretto contatto con i partner internazionali per interrompere e scoraggiare tutte le forme di finanza illecita. Gli Emirati Arabi Uniti si impegnano a continuare questi sforzi e azioni più che mai oggi e nel lungo termine”.

L’Unione Europea nel marzo 2023 ha inserito gli Emirati Arabi Uniti nella sua lista di “paesi terzi ad alto rischio” per il riciclaggio di denaro, insieme a Iran, Corea del Nord, Panama e altri, citando difetti nelle sue misure di salvaguardia contro il riciclaggio di denaro. Il Parlamento europeo ha votato lo scorso aprile per non rimuovere gli Emirati Arabi Uniti dalla lista dei paesi ad alto rischio, affermando che il paese era migliorato, ma non aveva fatto abbastanza.

L’indagine congiunta sul mercato immobiliare di Dubai è stata avviata nel settembre 2023. I dati sono stati ottenuti da C4ads, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Washington, che studia criminalità e conflitti internazionali. È stato poi condiviso con l’agenzia finanziaria norvegese E24 e con l’Organized Crime and Corruption Reporting Project, Occrp, che ha coordinato il progetto investigativo con dozzine di media di tutto il mondo.

I dati trapelati forniscono una panoramica dettagliata di centinaia di migliaia di proprietà a Dubai e informazioni sulla loro proprietà o utilizzo, in gran parte dal 2020 al 2022.

I dati immobiliari al centro del progetto provengono da una serie di fughe di dati di oltre 100 set di dati. La maggior parte dei dati proviene dal Dubai Land Department e da società di servizi pubblici. I dati includono il proprietario elencato di ciascuna proprietà, nonché altre informazioni identificative come la data di nascita, il numero di passaporto e la nazionalità. In alcuni casi, i dati hanno catturato gli affittuari anziché i proprietari.

Il mercato immobiliare di Dubai è in forte espansione. Secondo Knight Frank, società di consulenza immobiliare con sede nel Regno Unito, nel 2022 il mercato immobiliare residenziale è stato circa il triplo rispetto a quello del 2020. Il prezzo di un condominio nel Burj Khalifa è aumentato del 55% dal 2021. Nel 2023, il numero di case a Dubai quelli passati di mano per almeno 10 milioni di dollari sono aumentati del 92% a 431 unità.

Il settore immobiliare di Dubai ha attirato denaro grazie agli strenui sforzi delle autorità per corteggiare i ricchi di tutto il mondo. A partire dal 2022, si può ottenere un visto a lungo termine semplicemente possedendo beni immobili per un valore di circa 545.000 dollari. L’assenza di tasse sulle vendite immobiliari ha attirato molti investitori.

Nel 2022, secondo la società di consulenza sugli investimenti Henley & Partners, gli Emirati Arabi Uniti hanno goduto del maggior afflusso al mondo di individui con un patrimonio netto elevato con almeno 1 milione di dollari in fondi investibili, battendo Australia e Singapore.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno adottato misure per aumentare la liquidità immobiliare, come lo sviluppo di un sistema di registrazione avanzato che utilizza le firme digitali. La valuta estera e le criptovalute possono essere facilmente utilizzate per regolare le transazioni.

Lucia Giannini

