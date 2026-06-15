EMIRATI ARABI UNITI. Dubai sta costruendo il più grande hub aereo del mondo

Proseguono secondo la tempistica approvata i lavori di ampliamento dell’aeroporto internazionale Al Maktoum, con la Fase 1 che dovrebbe entrare in funzione nel 2032. La prima fase di sviluppo sta procedendo a ritmo sostenuto per quanto riguarda le principali aree di lavoro, tra cui le opere preliminari, le infrastrutture delle piste e le fondamenta strutturali iniziali per i terminal passeggeri e i gate.

Sono attualmente in corso di esecuzione contratti per un valore di 13 miliardi di dirham, mentre contratti strategici per oltre 55 miliardi di dirham saranno assegnati nella prossima fase, riporta GulfNews. L’aeroporto è destinato a diventare il più grande hub aeronautico del mondo, con una capacità annua di oltre 260 milioni di passeggeri e 12 milioni di tonnellate di merci aviotrasportate una volta completata la fase finale.

Il progetto rappresenta uno dei più importanti investimenti infrastrutturali di Dubai, mentre l’emirato si prepara alla prossima fase di crescita nei settori dell’aviazione, del commercio, del turismo e della logistica. Lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai, vice primo ministro, ministro della Difesa e presidente del Consiglio esecutivo di Dubai, ha affermato che l’aeroporto sosterrà la strategia economica a lungo termine di Dubai.

Si prevede che lo sviluppo svolgerà un ruolo centrale nella graduale transizione di Dubai dall’aeroporto internazionale attuale a una piattaforma aeronautica più ampia presso il Dubai World Central, poiché il traffico passeggeri continua ad aumentare e l’hub esistente si sta avvicinando ai limiti di capacità.

La prossima serie di appalti riguarderà importanti pacchetti, tra cui le opere di fondazione per il Terminal Passeggeri Ovest, il quarto edificio del terminal, il sistema di trasporto automatico di persone, il sistema di gestione bagagli, le opere di sovrastruttura per il Terminal Passeggeri Ovest e i primi tre terminal. Altri pacchetti includono strutture portanti a grande campata che coprono circa 1,5 milioni di metri quadrati, le infrastrutture aeroportuali meridionali, gli impianti di generazione di energia e di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

L’attività di costruzione ha subito un’accelerazione negli ultimi 15 mesi, con oltre 10 milioni di ore di lavoro completate in cantiere. I lavori in corso includono l’installazione di oltre 17.000 pali in cemento, scavi per oltre 45 milioni di metri cubi e opere infrastrutturali principali che richiedono circa 4,5 milioni di metri cubi di calcestruzzo.

La forza lavoro in cantiere è attualmente di circa 9.000 unità e si prevede che salirà a circa 120.000 quando il progetto raggiungerà la massima capacità di costruzione.

È stata completata anche la seconda pista, in preparazione alla riqualificazione della pista esistente, aggiungendo un’altra importante pietra miliare alla prima fase del programma.

Una volta completato, l’aeroporto internazionale Al Maktoum disporrà di cinque piste parallele operative in modo indipendente, due terminal passeggeri e sette aree di imbarco collegate a oltre 430 piazzole di sosta per aeromobili.

L’aeroporto includerà un sistema integrato di trasporto automatico di persone e una connettività multimodale che collegherà le reti di trasporto aereo, ferroviario e stradale. Si prevede che queste caratteristiche contribuiranno a rendere più agevole il viaggio dei passeggeri, offrendo al contempo a Dubai una maggiore capacità di gestire la crescita futura di compagnie aeree, operatori cargo e aziende di logistica.

Dubai Aviation Engineering Projects sta inoltre continuando i lavori di ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali esistenti presso l’aeroporto internazionale di Dubai e il Dubai World Central. Il programma più ampio include l’ampliamento e la modernizzazione delle strutture del terminal passeggeriIl Dubai World Central supporterà le future operazioni e la crescita della flotta di flydubai, inclusa l’introduzione di aeromobili Boeing 787.

Anche l’attuale aeroporto internazionale di Dubai è interessato da lavori di ammodernamento, tra cui l’aggiornamento delle vie di accesso ai Terminal 1 e 3, il potenziamento del ponte di accesso al Terminal 3, l’ammodernamento delle piste, l’installazione di sistemi di imbarco remoto e di gestione dei bagagli. Per questi progetti infrastrutturali aeronautici è stato stanziato un budget totale di 16 miliardi di dirham, con contratti già aggiudicati per un valore superiore a 7,5 miliardi di dirham.

Maddalena Ingrao

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