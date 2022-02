EMIRATI ARABI UNITI. Dubai compra caccia cinesi

Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti intende acquistare 12 aerei cinesi L-15, con l’opzione per 36 aerei aggiuntivi dello stesso tipo in futuro, ha detto il Ministero sul suo account Twitter. I colloqui con la China National Aero-Technology Import & Export Corp hanno raggiunto la fase finale, e il contratto finale sarà firmato presto, riporta Afp.

Nel novembre 2021, il supersonico L-15 ha fornito una performance di volo, oltre ad essere in mostra statica al Dubai Airshow negli Emirati Arabi Uniti, mostrando l’eccezionale manovrabilità del velivolo e le capacità sia per l’addestramento che per scopi di combattimento.

L’L-15 ha attirato l’interesse degli Emirati Arabi Uniti principalmente a causa delle sue prestazioni tecniche, in quanto il velivolo cinese è un jet di addestramento avanzato senza rivali secondo la rivista Aerospace Knowledge.

Secondo quanto riporta il Global Times, può anche trasportare armi e servire come un aereo da combattimento leggero e multiruolo; l’aereo è dotato di un set completo di sistemi elettronici avanzati, e viene fornito con una vasta gamma di munizioni.

Tutte le tecnologie e i sistemi, compresi i motori, possono essere forniti indipendentemente sia dalla Cina invece che da un paese terzo, e l’L-15 è anche usato dall’Esercito Popolare Cinese di Liberazione con la denominazione di JL-10.

Gli Stati Uniti hanno fatto pressione sugli Emirati Arabi Uniti per quanto riguarda l’aumento dei contatti con la Cina, al punto che gli Emirati Arabi Uniti hanno minacciato di eliminare il loro mega-acquisto del jet da combattimento statunitense F-35 nel dicembre 2021, ha riferito AFP.

L’L-15 non è un sostituto per l’F-35, «ma l’intenzione di acquisto dimostra che gli Emirati Arabi Uniti non devono necessariamente fare affidamento sugli Stati Uniti per l’equipaggiamento militare, dato che possono anche acquistare equipaggiamenti europei e cinesi», riporta Global Times.

Oltre all’acquisto del jet, gli Emirati Arabi Uniti hanno anche mostrato l’Halcon Hunter 2-S, lanciatore di sciami di droni. Ogni lanciatore Hunter può portare fino a 21 droni, con l’applicazione di controllo del drone in grado di controllare 36 unità.

Halcon mira anche a essere in grado di lanciare fino a 70 droni da un camion dotato di tre lanciatori. I droni sacrificabili sono anche facilmente sostituibili, poiché sono fabbricati utilizzando tecniche di stampa 3D.

I droni sarebbero in grado di comunicare tra loro attraverso un canale principale che comunica con tutti i droni dello sciame, facilitando la condivisione di informazioni tra i singoli droni per il monitoraggio, il mantenimento delle posizioni e l’ingaggio degli obiettivi giusti.

Tommaso Dal Passo