EMIRATI ARABI UNITI. Doha starebbe comprando BrahMos indiani 

Il governo indiano è in trattative con gli Emirati Arabi Uniti per la vendita di alcuni dei suoi sistemi di difesa di punta, tra cui il missile da crociera supersonico BrahMos, secondo quanto riferito da quattro fonti indiane, mentre la nazione del Golfo intensifica gli acquisti di armi in seguito alla guerra in Medio Oriente.

Le discussioni, finora non riportate, includono la potenziale vendita del sistema di difesa aerea indiano Akashteer, riporta Reuters. “Gli Emirati Arabi Uniti hanno mostrato interesse per diversi nostri sistemi d’arma, tra cui BrahMos e Akashteer. I colloqui tra India ed Emirati Arabi Uniti sono in fase iniziale e stanno procedendo rapidamente”, ha affermato una fonte all’agenzia britannica.

Il BrahMos, sviluppato congiuntamente da India e Russia, è tra i missili da crociera più veloci al mondo e può essere lanciato da piattaforme terrestri, navali e aeree, mentre l’Akashteer è un sistema di difesa aerea completamente automatizzato sviluppato dall’azienda statale indiana Bharat Electronics Ltd e dall’esercito indiano.

Gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando l’acquisto di equipaggiamento per la difesa dall’India e da altre fonti, dopo i pesanti attacchi subiti dall’Iran durante la guerra e per rafforzare la propria capacità di risposta alle minacce emergenti. Hanno inoltre bisogno di proteggere lo Stretto di Hormuz, un canale cruciale per le loro esportazioni energetiche.

All’inizio di quest’anno, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un memorandum d’intesa con la Corea del Sud per promuovere la cooperazione in materia di difesa, del valore di oltre 35 miliardi di dollari.

“Una base di fornitori diversificata conferisce agli Emirati Arabi Uniti maggiore autonomia strategica, e i legami più stretti con l’India hanno l’ulteriore vantaggio di non inimicarsi gli Stati Uniti, dato che i due Paesi rimangono alleati”, ha affermato Pearl Pandya, analista senior per l’Asia meridionale presso Armed Conflict Location & Event Data, un gruppo di monitoraggio dei conflitti.

Secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tra il 2021 e il 2025 gli Stati Uniti sono stati il ​​maggiore esportatore di armi in Medio Oriente, fornendo il 54% delle importazioni, seguiti dall’Italia con il 12% e dalla Francia con l’11%.

Prima di concludere qualsiasi vendita di BrahMos agli Emirati Arabi Uniti, l’India avrebbe bisogno dell’approvazione della Russia, poiché il missile con una gittata di 290 km è sviluppato congiuntamente; ma è improbabile che ciò rappresenti un ostacolo, dati gli stretti legami di Mosca con Abu Dhabi.

Il SIPRI ha affermato che sia il missile BrahMos che il sistema Akashteer potrebbero potenzialmente soddisfare le esigenze degli Emirati Arabi Uniti, anche se la concorrenza internazionale per la vendita di armi agli stati del Golfo è in aumento e gli Emirati Arabi Uniti hanno esperienza con altri fornitori.

Secondo l’Istituto Internazionale di Studi Strategici, gli Emirati Arabi Uniti possiedono già il missile balistico statunitense MGM-168 ATACMS, con una gittata massima di 300 km. Per la difesa aerea, dispongono dei sofisticati sistemi statunitensi THAAD e Patriot.

Akashteer contribuirebbe a integrare le informazioni provenienti da altri dispositivi per contrastare una minaccia aerea.

Sebbene l’India abbia una storia di accordi di esportazione di armi che non sempre hanno dato i frutti sperati, le future vendite agli Emirati Arabi Uniti e ad altri stati del Golfo sono possibili.

Negli ultimi anni, i legami più stretti tra India ed Emirati Arabi Uniti hanno portato a una serie di accordi commerciali ed energetici, nonché a un patto per lo sviluppo congiunto di armamenti. I colloqui per la vendita dei sistemi d’arma di punta dell’India sono un’ulteriore prova del cambiamento degli equilibri nella regione, e l’India vede la sua partnership sempre più stretta come una risposta al recente patto di difesa tra Arabia Saudita e Pakistan, secondo due fonti del governo indiano.

La guerra dello scorso anno tra India e Pakistan, durante la quale l’India ha utilizzato per la prima volta in battaglia sistemi d’arma, tra cui il BrahMos, ha suscitato l’interesse di acquirenti di altri paesi. Da allora, l’India ha firmato accordi per la vendita del BrahMos a Vietnam e Indonesia. Ha inoltre ricevuto manifestazioni di interesse da Thailandia, Sudafrica, Brasile e Cile, hanno affermato le due fonti. L’unica precedente vendita del BrahMos era stata alle Filippine nel 2022.

Le esportazioni di difesa dell’India sono aumentate vertiginosamente, superando i 4 miliardi di dollari nell’anno conclusosi a marzo 2026, rispetto ai soli 7,26 milioni nel 2013-14, secondo il governo indiano. L’India è anche il secondo maggiore acquirente di armi al mondo, rappresentando oltre l’8% delle importazioni globali di armi, secondo il SIPRI.

Luigi Medici

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