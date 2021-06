EMIRATI ARABI UNITI. COVID 19: al via al passaporto sanitario digitale in aereo

A partire da gennaio 2021 IATA, l’International Air Transport Association (IATA), l’associazione commerciale delle compagnie aeree del mondo, che rappresenta circa 290 compagnie aeree o l’82% del traffico aereo totale, ha dato vita ad una iniziativa per riprendere a viaggiare in aereo in sicurezza: IATA Travel Pass.

Sul sito ufficiale IATA si legge: “Per riaprire le frontiere senza quarantena e riavviare l’aviazione, i governi devono essere sicuri di mitigare efficacemente il rischio di importazione di COVID-19. Ciò significa avere informazioni accurate sullo stato di salute COVID-19 dei passeggeri”. La soluzione secondo IATA è “informare i passeggeri su quali test, vaccini e altre misure richiedono prima del viaggio, dettagli su dove possono essere testati e dare loro la possibilità di condividere i loro test e i risultati delle vaccinazioni in modo verificabile, sicuro e a tutela della privacy è la chiave per dare governi la fiducia nell’aprire le frontiere”. Per affrontare questa sfida, la IATA ha lanciato IATA Travel Pass.

Il Pass è ora al vaglio delle compagnie aeree e tra queste anche Etihad Airways di Abu Dhabi che si dice pronta ad utilizzare e emettere il pass.

La compagnia aerea di Abu Dhabi proverà il ‘Travel Pass’ fino alla fine di giugno prima di preparare un rollout del passaporto digitale attraverso le sue rotte, ha detto un alto funzionario alla testata Gulf News . Il fatto è che fanno notare dalla compagnia non sarà così facile seguire la tabella di marcia IATA tutti insieme. Il pass accelererà le procedure di imbarco alla dogana.

In attesa del pass IATA la compagnia Etihad è andata avanti con la propria piattaforma chiamata ‘Verified to Fly’, che permette agli ospiti di convalidare i loro documenti di viaggio COVID-19 prima del loro viaggio. A partire dal 21 giugno, gli ospiti in partenza da 38 paesi, compresi gli Emirati Arabi Uniti, potranno utilizzare la piattaforma. E non è certamente l’unica.

Tayaranjet sta testando il Travel Digital Passport in Italia, altra compagnia e News che testerà il passaporto del viaggiatore nella rotta aerea Milano-Tenerife. A livello internazionale a testare il pass IATA sono 25.

Emirates ed Etihad sono le prime a emettere un passaporto digitale sanitario che per Etihad è dato dalla app Verified to Fly.

La compagnia aerea Emirates sta scalando le sue capacità IATA Travel Pass sui voli per Barcellona, Mosca, Istanbul, New York JFK, Madrid e da Londra Heathrow con l’intenzione di scalare su tutti i suoi voli entro luglio.

Maddalena Ingroia