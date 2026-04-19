EMIRATI ARABI UNITI. A Dubai inaugurata la prima stazione aerotaxi

Dubai ha completato la costruzione della sua prima stazione di aerotaxi vicino all’Aeroporto Internazionale di Dubai, segnando una tappa fondamentale nei piani per il lancio di servizi commerciali di trasporto aereo elettrico nell’emirato entro la fine dell’anno.

La struttura, ispezionata dallo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe ereditario di Dubai, Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa degli Emirati Arabi Uniti e Presidente del Consiglio Esecutivo di Dubai, è la prima stazione passeggeri per velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) costruita appositamente per la rete di mobilità aerea pianificata della città, riporta GulfNews.

Lo Sceicco Hamdan ha affermato che il progetto riflette il costante impegno di Dubai nello sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili e integrati: ”L’avvio dell’infrastruttura per gli aerotaxi rappresenta un passo importante nell’adozione di nuove modalità di trasporto sostenibili e nel rafforzamento della preparazione di Dubai per i decenni a venire”, ha dichiarato durante la visita, che ha coinciso con i preparativi per la Giornata Mondiale del Trasporto Pubblico del 17 aprile.

La stazione si estende su 3100 metri quadrati e comprende due piazzole di atterraggio, infrastrutture di ricarica per velivoli elettrici, un parcheggio su due livelli e servizi per i passeggeri climatizzati. Secondo i dettagli del progetto, è progettato per gestire fino a 170.000 passeggeri all’anno.

Le autorità affermano che il servizio potrebbe ridurre significativamente i tempi di percorrenza in tutta la città: un viaggio dall’aeroporto internazionale di Dubai a Palm Jumeirah dovrebbe durare circa 10 minuti, rispetto ai circa 45 minuti necessari in auto.

Il progetto è sviluppato da Skyports Infrastructure in collaborazione con la Roads and Transport Authority (RTA) di Dubai. La società statunitense Joby Aviation sta sviluppando il velivolo elettrico e si prevede che gestirà il servizio una volta avviato, mentre la RTA supervisionerà la regolamentazione e l’integrazione con la rete di trasporti più ampia.

Mattar Al Tayer, Direttore Generale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della RTA, ha affermato che il completamento della stazione rappresenta un passo avanti verso l’avvio delle operazioni commerciali e riflette l’impegno di Dubai nello sviluppo di un sistema di mobilità integrato e basato sulla tecnologia. Ha aggiunto che il servizio di aerotaxi aggiungerà un’opzione di trasporto veloce che collegherà le aree chiave della città e favorirà l’integrazione con i trasporti pubblici esistenti, tra cui la metropolitana e le reti di autobus.

Il progetto segue una serie di tappe fondamentali di test da parte di Joby Aviation, tra cui un volo pilotato punto a punto negli Emirati Arabi Uniti nel novembre 2025 e successive operazioni di prova in condizioni desertiche per valutare le prestazioni del velivolo ad alte temperature.

Joby sta perseguendo la certificazione normativa in coordinamento con le autorità degli Emirati Arabi Uniti, utilizzando dati conformi agli standard della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense come parte del processo di approvazione.

La stazione di aerotaxi vicino all’aeroporto internazionale di Dubai è il primo dei quattro hub previsti che andranno a costituire la rete iniziale per il servizio a Dubai. Ulteriori stazioni sono previste a Downtown Dubai, Palm Jumeirah e Dubai Marina nell’ambito del più ampio piano di sviluppo della mobilità aerea dell’emirato.

Lucia Giannini

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