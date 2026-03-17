EL SALVADOR. HRW denuncia sparizioni di massa dentro il supercarcere di Bukele

Cittadini salvadoregni espulsi dagli Stati Uniti sono stati arbitrariamente detenuti in El Salvador e sono scomparsi nel sistema carcerario del Paese centroamericano, secondo un rapporto di Human Rights Watch pubblicato lunedì.

I detenuti menzionati nel rapporto sono tra gli oltre 9.000 salvadoregni espulsi dagli Stati Uniti dall’inizio del secondo mandato del presidente Donald Trump, nel gennaio 2025. Alcuni di loro sono stati espulsi insieme a venezuelani e inviati al Centro di detenzione antiterrorismo, un mega-carcere in El Salvador noto anche come CECOT, secondo l’organizzazione per i diritti umani con sede a New York, riporta AP.

Il rapporto non specifica il numero esatto di persone soggette a detenzione arbitraria. L’organizzazione ha intervistato 20 familiari e avvocati di 11 salvadoregni espulsi dagli Stati Uniti tra marzo e ottobre 2025 e immediatamente detenuti in El Salvador. I detenuti non possono comunicare con le loro famiglie né parlare con i loro avvocati, ha affermato l’organizzazione.

La scomparsa di detenuti nel sistema carcerario di El Salvador è diventata un fenomeno ricorrente da quando il presidente Nayib Bukele ha dichiarato lo stato di emergenza nel marzo 2022 per reprimere le bande criminali del paese. La misura, inizialmente temporanea e prorogata per quasi quattro anni, sospende i diritti costituzionali fondamentali e ha portato alla detenzione di circa 91.300 persone in El Salvador. Bukele afferma che 8.000 persone innocenti sono state rilasciate.

La maggior parte è stata arrestata sulla base di prove insufficienti e accuse vaghe. I detenuti hanno un accesso molto limitato al giusto processo: i prigionieri vengono spesso processati in processi di massa e gli avvocati perdono regolarmente le tracce dei loro clienti. Da anni le carceri sono accusate di violazioni dei diritti umani. Organizzazioni per i diritti umani hanno documentato casi di percosse da parte delle guardie carcerarie, abusi sessuali e condizioni di detenzione in continuo deterioramento. Le famiglie dei detenuti vivono nell’angoscia, incerte se rivedranno mai più i propri cari.

Human Rights Watch ha affermato che le autorità salvadoregne non hanno fornito alcuna informazione che suggerisca che qualcuno dei detenuti sia stato portato davanti a un giudice. I parenti e gli avvocati di alcuni detenuti affermano di non sapere dove siano detenuti né perché, si legge nel rapporto. In cinque casi, i parenti erano a conoscenza del luogo di detenzione dei deportati grazie a procedimenti legali presso la Commissione Interamericana per i Diritti Umani.

Molti dei deportati salvadoregni hanno familiari negli Stati Uniti. L’amministrazione Trump sostiene che molti dei salvadoregni deportati siano membri della gang MS-13. Secondo Human Rights Watch, solo il 10,5% dei 9.000 salvadoregni deportati aveva precedenti penali per reati violenti o potenzialmente violenti negli Stati Uniti.

Lucia Giannini

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