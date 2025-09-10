EL SALVADOR. Bukele festeggia 4 anni di Bitcoin

El Salvador ha celebrato il quarto anniversario della sua rivoluzionaria legge sul Bitcoin acquistando 21 BTC per un valore di circa 2,3 milioni di dollari, ha annunciato il presidente Nayib Bukele sui social media.

“Acquistiamo 21 Bitcoin per il Bitcoin Day”, ha scritto Bukele su X il 7 settembre, in occasione dell’anniversario della legge che ha reso El Salvador il primo paese al mondo ad adottare Bitcoin come moneta a corso legale insieme al dollaro statunitense nel settembre 2021.

L’acquisto simbolico, che fa riferimento al limite massimo di offerta di Bitcoin di 21 milioni, porta il patrimonio totale di El Salvador a circa 6.313 BTC, per un valore di circa 701 milioni di dollari secondo il National Bitcoin Office. L’acquisizione rappresenta una riaffermazione dell’impegno del governo nei confronti delle criptovalute, nonostante le continue difficoltà.

La strategia di El Salvador sul Bitcoin ha dovuto affrontare continue critiche da parte degli economisti e del Fondo Monetario Internazionale, che ha costantemente messo in guardia sui rischi di volatilità e sulle potenziali minacce alla stabilità finanziaria. Queste preoccupazioni si sono concretizzate nel 2025, quando il FMI ha posto il ridimensionamento delle ambizioni legate a Bitcoin come condizione per un accordo di prestito da 1,4 miliardi di dollari.

In base all’accordo con il FMI, El Salvador ha accettato di interrompere gli acquisti pubblici di Bitcoin, abrogare i requisiti di accettazione per i commercianti e chiudere il suo programma di wallet Chivo.

L’approccio del paese alle criptovalute si è evoluto in modo significativo dal 2021, quando è diventato il primo paese ad adottare Bitcoin come moneta a corso legale. A gennaio, il Congresso di Bukele ha revocato il requisito di accettazione obbligatoria per i pagamenti in Bitcoin, soddisfacendo una condizione chiave del FMI e preservando al contempo la capacità del governo di detenere la criptovaluta come asset di riserva.

All’inizio di settembre, El Salvador ha confermato che ridistribuirà le sue riserve di Bitcoin su più nuovi indirizzi per mitigare le potenziali minacce del calcolo quantistico. Le riserve di criptovaluta, attualmente conservate in un singolo indirizzo, saranno suddivise in wallet contenenti fino a 500 Bitcoin ciascuno, per un valore di circa 54 milioni di dollari ciascuno.

Mentre il FMI aveva precedentemente assicurato che l’accumulo di Bitcoin da parte di El Salvador sarebbe rimasto entro i limiti del programma, quest’ultimo acquisto sfacciato suggerisce che Bukele potrebbe voler mettere alla prova i limiti delle restrizioni del fondo, pur mantenendo la sua politica distintiva sulle criptovalute. Tuttavia, la tensione tra la promozione di Bitcoin e i requisiti di prestito internazionali potrebbe ostacolare gli sforzi di ripresa economica di El Salvador e la sua capacità di ottenere un futuro sostegno multilaterale.

Maddalena Ingroia

