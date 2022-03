EGITTO. Sicurezza alimentare ed energia: temi dell’incontro tra Sissi, Bennet e al Nahyan

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il principe ereditario di Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan e il primo Ministro israeliano Naftali Bennett hanno discusso della stabilità dei mercati energetici e della sicurezza alimentare il 22 marzo,

Stando a un comunicato della presidenza egiziana, ripreso da Reuters, i tre leader hanno tenuto una riunione nella località egiziana sul Mar Rosso di Sharm al-Sheikh.

Lo sceicco Mohammed bin Zayed è considerato il sovrano de facto degli Emirati Arabi Uniti. La dichiarazione della presidenza egiziana ha detto che sono state discusse altre questioni regionali e internazionali. Non ha detto se includevano le tensioni tra gli stati arabi del Golfo ricchi di petrolio e Israele da una parte e l’Iran dall’altra.

Le preoccupazioni condivise sull’Iran hanno spinto gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein a stringere legami con Israele nel 2020, creando un nuovo asse regionale in un momento di incertezza sull’impegno del loro principale alleato in tema di sicurezza nella regione, gli Stati Uniti.

Gli stati del Golfo sono stati esclusi dai colloqui per ravvivare un patto nucleare del 2015 con Teheran, che hanno criticato per non aver affrontato il programma missilistico dell’Iran e le deleghe regionali, anche in Yemen. Gli Emirati Arabi Uniti, insieme all’Arabia Saudita, hanno resistito agli appelli occidentali per aumentare la produzione di petrolio e contenere un salto nei prezzi del greggio causato dal conflitto in Ucraina.

L’Egitto affronta nuove pressioni economiche a causa della guerra in Ucraina che lo ha visto svalutare la sua valuta del 14% lunedì. La guerra ha anche lasciato l’Egitto ad affrontare costi più elevati per il suo notevole fabbisogno di importazioni di grano, nonché una perdita di entrate turistiche dai visitatori russi e ucraini nelle località del Mar Rosso. La Russia e l’Ucraina sono i principali fornitori di grano all’Egitto, che è spesso il più grande importatore del mondo.

L’Egitto ha chiesto in passato il sostegno finanziario dei ricchi stati del Golfo.

Lucia Giannini