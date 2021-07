EGITTO. Si è aperta la Fiera del Libro al Cairo

Dopo la sua inaugurazione mercoledì 30 giugno da parte del primo Ministro egiziano Mostafa Madbouly insieme al ministro della cultura Ines Abdel-Dayem, la Fiera Internazionale del Libro del Cairo si è aperta al pubblico il 1 luglio. Il suo obiettivo è di accogliere 100.000 visitatori al giorno, presso l’Egypt’s International Exhibition Center. L’edizione di quest’anno della fiera del libro lancia la sua piattaforma digitale attraverso la quale i visitatori possono prenotare i loro biglietti, gratuitamente, e sapere tutto sui programmi culturali della fiera, gli editori e dove si trovano gli stand.

Secondo Ahram Online, ogni visitatore può prenotare quattro biglietti online al suo numero registrato. La General Egyptian Book Organization ha poi specificato l’orario della Fiera del Libro dalle 10:00 alle 22:00 e il venerdì dalle 13:00 alle 22:00 fino al 15 luglio, affidando anche ai visitatori, quest’anno, un numero WhatsApp attraverso il quale poter organizzare viaggi di gruppo da diverse regioni del paese africano per facilitare i loro spostamenti verso la fiera del libro dalle 10:00 AM alle 18:00.

Tenendo conto delle misure di sicurezza contro il coronavirus, la fiera si svolgerà in quattro grandi sale dove ogni stand non supera i 18.600 metri quadrati per permettere ai visitatori di praticare la distanza sociale. La fiera ha anche cancellato qualsiasi firma di libri per evitare potenziali assembramenti.

L’edizione di quest’anno presenta 1.218 editori di diversi paesi, soprattutto arabi. Inoltre, 25 paesi partecipano alla fiera del libro di quest’anno, tra cui Palestina, Eritrea, Giappone, Kuwait, Stati Uniti, Iraq, Russia e Spagna.

I visitatori saranno autorizzati ad entrare solo dopo aver controllato la loro temperatura ai cancelli d’entrata e indossando le maschere.

La Fiera Internazionale del Libro del Cairo è la più grande e antica fiera del libro del mondo arabo, che si tiene di solito l’ultima settimana di gennaio di ogni anno. Tuttavia, a causa della pandemia Covid-19, la fiera del libro di quest’anno è stata posticipata al 30 giugno. I visitatori hanno la possibilità di sfogliare gli stand di diversi editori e scrittori per acquistare libri scontati dall’interno e dall’esterno dell’Egitto, riporta Egyptian Street.

Maddalena Ingrao