La città turistica egiziana, Hurghada riceve il 1° volo russo dopo 6 anni di pausa. Il traffico aereo tra Egitto e Russia è stato interrotto nel 2015 dopo che un aereo russo si è schiantato vicino all’aeroporto di Sharm el-Sheikh. Daesh ne rivendicherà l’attacco.



Il volo della compagnia di bandiera EgyptAir è arrivato all’aeroporto internazionale di Hurghada da Mosca, hanno detto i quotidiani Al-Masry Al-Youm e Youm7.



I due quotidiani hanno detto che a bordo c’erano 300 turisti russi, segnando l’inizio di una nuova fase per il ritorno del turismo russo nelle località del Mar Rosso in Egitto.



“Ci saranno quattro voli a settimana da Mosca a Hurghada, e tre voli per Sharm el-Sheikh”, ha detto a Youm7 Amr Abu Al-Enein, capo della EgyptAir Holding Company.



Il 24 luglio, l’ambasciata russa al Cairo ha annunciato in una dichiarazione la ripresa dei voli tra Mosca e le località egiziane a partire dal 9 agosto.



In aprile, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno concordato di riprendere completamente il traffico aereo tra i due paesi, dopo una sospensione parziale durata circa sei anni.



L’apertura dei voli turistici arriva in un momento dio tensione tra i due paesi per via della diga del Nilo in Etiopia. Il Consiglio di Sicurezza ha tenuto una sessione sulla diga del Nilo Azzurro l’8 luglio su richiesta dell’Egitto e del Sudan.



Il fiume Nilo fornisce all’Egitto circa l’85% del suo fabbisogno idrico annuale all’Egitto, il cui ministro degli Esteri ha tenuto una serie di incontri con i rappresentanti degli stati membri del consiglio prima della sessione dell’8 luglio, si aspettava che la Russia e altri alleati mostrassero sostegno alla sua posizione sulla diga, che considera una “minaccia esistenziale”.



Il rappresentante della Russia al consiglio ha riconosciuto il significato politico e socioeconomico della diga per l’Etiopia in una dichiarazione forse più “equilibrata” di quanto il Cairo avrebbe preferito.

