EGITTO. Previsti oltre un milione di turisti russi nel Mar Rosso

Le località turistiche egiziane sono pronte a ricevere turisti dalla Russia e da tutto il mondo, ha detto il 25 aprile il ministro del Turismo egiziano Khaled El-Anani alla luce dei piani russi di riprendere i voli verso le località balneari egiziane dopo una sospensione di oltre 5 anni.

El-Anani ha detto che le località del Mar Rosso hanno assistito a un notevole aumento dei flussi turistici da quando sono state riaperte a luglio dopo una breve chiusura a causa della pandemia del coronavirus.

Ha aggiunto, riporta Al Haram, durante un incontro con l’ambasciatore russo al Cairo Georgiy Borisenko, che l’aumento riflette la fiducia dei visitatori nella sicurezza delle destinazioni turistiche egiziane grazie alle precauzioni applicate al coronavirus. Borisenko, da parte sua, ha sottolineato che l’Egitto è una destinazione importante per il popolo russo, che è appassionato dell’antica civiltà egiziana, in quanto è incluso nei programmi di istruzione russi, secondo una dichiarazione del ministero del Turismo egiziano.

Nel 2021, l’Egitto dovrebbe a ricevere il 50% del numero di turisti che aveva nel 2019 dopo che il numero è crollato del 70% nel 2020 a seguito dello scoppio del Covid-19. Il numero di visitatori in arrivo in Egitto è sceso a 3,5 milioni nel 2020 da 13,1 milioni nel 2019, secondo Reuters. Il paese, che dipende dal turismo come principale fonte di reddito, punta a entrate turistiche di 6 miliardi di dollari – 7 miliardi di dollari quest’anno.

La Russia ha sospeso i voli diretti verso le località del Mar Rosso a Hurghada e Sharm El-Sheikh, così come altri aeroporti egiziani, dopo un attentato di Daesh su un volo russo nel Sinai nell’ottobre del 2015. La sospensione ha avuto pesanti ripercussioni sull’industria del turismo egiziano, voce principale per avere valuta forte, dal momento che i visitatori russi erano i principali contribuenti del mercato turistico del paese prima del 2015.

Dal 2015, le autorità egiziane hanno aggiornato tutte le misure di sicurezza in tutti gli aeroporti del paese. Come risultato degli sforzi egiziani, la Russia ha ripreso i voli per l’aeroporto internazionale del Cairo nell’aprile 2018, ponendo fine a una sospensione di 30 mesi, ma non ha ripreso i voli verso le destinazioni egiziane del Mar Rosso.

Negli ultimi anni, gli esperti russi di aviazione e sicurezza hanno ispezionato le misure di sicurezza negli aeroporti egiziani, compresi Sharm El-Sheikh e Hurghada, in più di un’occasione. La scorsa settimana, il presidente egiziano Abdel-Fattah El-Sisi ha concordato con il suo omologo russo, il presidente Vladimir Putin, durante una telefonata, di riprendere i voli diretti tra la Russia e gli aeroporti egiziani del Mar Rosso, compresi Hurghada e Sharm El-Sheikh.

Stando a Interfax, i voli charter potrebbero riprendere verso le località egiziane dopo il 10 maggio. La Russia ha impiegato quasi sei anni per riprendere i voli diretti verso le popolari località del Mar Rosso dopo che un aereo russo si è schiantato nel Sinai nell’ottobre 2015, uccidendo tutte le 224 persone a bordo.

Tommaso Dal Passo