EGITTO. Presentati droni e sisteni anti UAV prodotti dal Cairo

Due droni e un sistema di jamming per Uav prodotti in Egitto hanno fatto il loro debutto all’Egypt Defence Expo conclusasi la settimana scorsa; Edex 2021 ha ospitato diversi paesi oltre l’Egitto, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Francia, Stati Uniti e Corea del Sud. Ospita circa 400 espositori quest’anno.

Il drone Nut, dal nome dell’antica dea egizia del cielo e che è stato co-prodotto dall’Organizzazione araba per l’industrializzazione e dal Collegio tecnico militare, può eseguire missioni di ricognizione tattica durante il giorno e la notte utilizzando la tecnologia elettro-ottica. Ha un carico utile massimo di missione di 50 chilogrammi e una resistenza di 10 ore. Gli operatori possono anche integrare sul sistema attrezzature per la comunicazione satellitare.

Anche il drone EJune-30 SW era in mostra al padiglione egiziano; questo Uav è stato realizzato da Industrial Complex Engineering Robots in collaborazione con il ministero egiziano della Produzione militare.

«EJune-30 assomiglia esattamente al veicolo aereo senza pilota emiratino Yabhon United 40. È altamente probabile che questa sia la versione egiziana dell’Uav dopo il trasferimento di tecnologia dagli Emirati Arabi all’Egitto, ma i funzionari dell’Icer allo show non hanno risposto a nessuna domanda su questo argomento», riporta Defense News.

Lo Yabhon United 40 è un Uav a media altitudine e lunga resistenza, capace di operazioni di volo autonomo. È prodotto da Adcom Systems per la United Arab Emirates Air Force. EJune-30 SW può decollare e atterrare automaticamente. È lungo 8,9 metri e ha un’apertura alare di 12 metri, un peso massimo al decollo di 1.400 chilogrammi, una velocità massima di 260 km/h, un’autonomia di 24 ore e un’altitudine operativa massima di 7.000 metri.

È stato anche presentato il sistema DJ-400, che blocca i mini e micro-Uav fino a 4 chilometri di distanza, prodotto dall’Organizzazione Araba per l’Industrializzazione. Il DJ-400 blocca i segnali relativi al controllo remoto del drone, ai trasferimenti di dati e ai sistemi globali di navigazione satellitare. Utilizza un sintetizzatore di frequenza digitale e amplificatori di potenza basati sulla tecnologia dei transistor al nitruro di gallio.

Testato in Egitto, il DJ-400 dovrebbe entrare in servizio nel paese; «L’importanza di questo sistema è la sua modularità, che permette qualsiasi configurazione del sistema per la protezione settoriale o omnidirezionale contro gli attacchi a sciame. Inoltre ha varie configurazioni: può essere utilizzato sia in modo stazionario che dispiegabile» riporta Defense News.

Le bande di frequenza di collegamento dati coperte dal sistema includono 400, 900, 1.200, 1.570, 2.400 e 5.800 megahertz.

Benha Electronics ha anche mostrato il suo sistema di contro-droni, Uavsub, durante EDEX. L’azienda è sotto il controllo del Ministero della produzione militare dell’Egitto.

L’Uavsub ha due configurazioni: G0A, che ha una portata di 5 chilometri, e G0B, che ha una portata di 30 chilometri. Questo sistema sopprime i segnali di navigazione satellitare utilizzati per far funzionare i mini e micro-Uav, causando il malfunzionamento dell’aereo.

Questo sistema soft-kill è dotato di un’antenna elicoidale e di tecniche a frequenza fissa per garantire la qualità della soppressione del segnale, con una potenza di uscita massima di 1.030 watt. I sistemi “anti-droni” egiziani hanno attirato l’attenzione dell’Arabia Saudita, prosegue Defense News.

Luigi Medici