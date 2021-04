EGITTO. La nuova guerra dell’acqua potrebbe essere quella della diga sul Nilo

Il presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi ha avvertito che qualsiasi tentativo di «prendere una sola goccia d’acqua dell’Egitto» porterebbe all’instabilità nella regione e che le conseguenze di tale instabilità si estenderebbero «per generazioni», riportano i media locali.

Come riporta Egyptian Streets, Sisi ha notato che l’Egitto sta lottando per raggiungere una soluzione attraverso i negoziati, e che i prossimi giorni saranno testimoni di ulteriori tentativi di portare avanti i negoziati e raggiungere un accordo legalmente vincolante per quanto riguarda la Grande Diga del Rinascimento Etiope, Gerd.

Il presidente egiziano ha anche espresso apprezzamento per l’Autorità del Canale di Suez egiziano per il suo ruolo nel risolvere la crisi della nave Ever Given e nel gestire il processo di galleggiamento con grande efficienza. Il blocco del canale di Suez aveva bloccato più di 300 navi su entrambi i lati del Canale, causando perdite economiche globali. Secondo l’Autorità del Canale di Suez, più di 9 miliardi di dollari al giorno di merci sono state bloccate dalla circolazione attraverso la via d’acqua, e l’Egitto ha perso almeno 14 milioni di dollari di entrate al giorno.

Qualche settimana fa, il primo Ministro egiziano Mostafa Madbouly aveva sottolineato la criticità della disputa decennale sulla Gerd e la preoccupazione dell’Egitto per i suoi sviluppi.

Aveva aggiunto che gli anni passati hanno visto il governo etiope prendere misure unilaterali senza prendere in considerazione i diritti e gli interessi degli altri paesi, il che è evidente nel fatto che l’Etiopia ha iniziato a riempire la diga Renaissance l’anno scorso.

All’inizio di questo mese, il presidente Abdel Fattah Al Sisi ha incontrato i funzionari sudanesi a Khartoum e ha annunciato piani per “rilanciare il percorso dei negoziati” e coinvolgere un “quartetto internazionale” di mediatori composto da Unione Africana, Stati Uniti, Unione Europea e Nazioni Unite.

Pochi giorni prima, l’Egitto e il Sudan hanno firmato un accordo di cooperazione militare nel bel mezzo di rinnovate tensioni tra i paesi nordafricani e l’Etiopia sui piani di quest’ultima di andare avanti con la seconda fase di riempimento della GERD attraverso il fiume Nilo.

Storicamente, l’Egitto ha goduto di una parte considerevole dell’acqua del Nilo grazie agli accordi coloniali del 1902 e del 1929 attuati dagli inglesi, così come un accordo bilaterale post-indipendenza del 1959 tra l’Egitto e il Sudan. Questi accordi assegnavano all’Egitto 55,5 miliardi di metri cubi d’acqua e al Sudan 18,5 miliardi di metri cubi.

Maddalena Ingroia