EGITTO. Il petrolchimico egiziano è firmato Italia

L’egiziana Anchorage Investments ha selezionato quattro società internazionali per la costruzione di un complesso petrolchimico da 2 miliardi di dollari nella zona economica del Canale di Suez, sul Mar Rosso. Si tratta delle sudcoreane Hyundai e Samsung, dell’italiana Technip Energies e della spagnola Tecnicas Reunidas.

Anchorage Investments, che sviluppa e investe in progetti industriali nei settori a valle del petrolio e del gas e nella produzione mineraria, aveva indetto una gara d’appalto per il progetto Anchor Benitoite ad Ain Sokhna a marzo, riporta The National.

Il progetto, che dovrebbe essere completato entro tre anni dalla fase di ingegneria e progettazione, mira a contribuire al progetto interno lordo dell’Egitto e ad aumentare le esportazioni di prodotti chimici e gli investimenti diretti esteri. I prodotti petrolchimici derivano dal petrolio greggio lavorato in una raffineria. I derivati sono utilizzati per produrre prodotti chimici industriali, prodotti plastici e gomma sintetica.

Secondo il Ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie Tarek El Molla, le esportazioni egiziane di prodotti petrolchimici e fertilizzanti sono aumentate del 45% lo scorso anno rispetto al 2020, raggiungendo circa 6,7 miliardi di dollari.

La regione del Mena ha mostrato una forte propensione a destinare più fondi al settore petrolchimico , come ha affermato l’Arab Petroleum Investments Corporation in un suo rapporto uscito lo scorso giugno. Per l’Egitto, l’attenzione è rivolta alla «sostituzione delle importazioni e all’integrazione e monetizzazione della catena del valore», come la produzione di materiali che alimentano altri settori come l’industria e l’agricoltura e persino il sostegno alla transizione energetica verde, come i componenti per l’energia solare, secondo il rapporto Mena Energy Investment Outlook 2022-2026.

I complessi petrolchimici costituiscono quattro dei 10 principali progetti energetici egiziani per valore.

Si tratta di un complesso petrolchimico di El Alamein da 8,5 miliardi di dollari, di un complesso petrolchimico di Suez da 7,5 miliardi di dollari, di un complesso petrolchimico e di raffinazione del petrolio di Suez da 4,29 miliardi di dollari e di un complesso petrolchimico e di raffinazione del greggio di Ain Sokhna da 3,71 miliardi di dollari, secondo Apicorp.

Il progetto Anchor Benitoite comprende una serie di unità produttive che producono un totale di 1,75 milioni di tonnellate all’anno di prodotti petrolchimici e intermedi.

Nel frattempo, la SCZone, che copre un’area di 460 chilometri, ha finora firmato nove protocolli d’intesa con diversi partner globali per la produzione di carburante verde.

In una dichiarazione rilasciata all’inizio di questa settimana, la Zona economica ha affermato che prevede di firmare altri memorandum d’intesa «nei prossimi giorni per raggiungere il maggior numero possibile di contratti finali entro il vertice Cop27» che si terrà a Sharm El Sheikh, località turistica del Mar Rosso, a novembre.

Maddalena Ingrao