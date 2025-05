EGITTO. Il Dragone cinese vola alto sulle Piramidi 

L’esercitazione congiunta sino egiziana Eagles of Civilization 2025, iniziata il 19 aprile e conclusasi all’inizio di maggio, era tesa a rafforzare i legami di Pechino con la più forte forza militare del continente africano e un alleato strategico degli Stati Uniti.

La Cina mantiene una base navale dell’Africa orientale a Gibuti, sul Mar Rosso. Il Cairo, sperando di diversificare le sue relazioni strategiche, sta ora accogliendo con favore l’interesse di Pechino e le possibili vendite di armi cinesi, riporta AT.

“Ciò contribuirà a migliorare le capacità tecniche e tattiche delle due forze aeree e ad approfondire la cooperazione sostanziale tra le forze armate cinese ed egiziana”, ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa Nazionale cinese, colonnello Zhang Xiaogang, in una conferenza stampa il 24 aprile.

“L’addestramento congiunto proseguirà fino all’inizio di maggio. Gli aerei dell’Aeronautica Militare Popolare di Liberazione cinese si addestreranno in collaborazione con le risorse dell’Aeronautica Militare egiziana. “Ciò contribuirà a migliorare le capacità tecniche e tattiche delle due forze aeree e ad approfondire la cooperazione sostanziale tra le forze armate cinese ed egiziana”, ha affermato Zhang.

Le esercitazioni di combattimento aereo includevano il rifornimento in volo cinese con un aereo cisterna Y-20U, supporto aereo, ricerca e soccorso sul campo di battaglia e un sistema di allerta e controllo aereo Kong Jing-500.

Pechino ha anche inviato i caccia stealth cinesi J-10, nome in codice NATO Firebirds, apprezzati per la manovrabilità in combattimento aereo, la precisione nei colpi e la capacità di essere configurati con sistemi aria-aria e aria-terra. bombe, missili anti-radiazioni e un cannone da 23 mm, secondo China 3 Army.

L’Egitto ha fatto alzare in volo i caccia multiruolo MiG-29M/M2 Fulcrum e altri velivoli provenienti dalla base, che si trova a circa 37,3 chilometri a ovest del Golfo di Suez e a circa 2.800 chilometri da Pechino.

“L’unità aerea cinese ha adottato una formazione mista che combina trasferimento aereo e trasporto aereo, garantendo il pieno dispiegamento di tutto il personale e le attrezzature”, secondo la CCTV cinese.

“È stato suggerito che la Cina possa utilizzare l’esercitazione per addestrarsi contro i MiG-29 relativamente moderni, un tipo di caccia che rimane un elemento primario per l’Aeronautica e la Marina indiana”, ha affermato The War Zone: ”I MiG-29M/M2 egiziani condividono molte somiglianze con i MiG-29UPG e MiG-29K dell’Aeronautica e della Marina indiana, come la stessa suite avionica”, ha affermato.

“Con la concreta possibilità di drastici tagli agli aiuti esteri statunitensi a beneficiari come l’Egitto, il Cairo potrebbe considerare Pechino un’alternativa alla generosità di Washington e ai conseguenti vincoli”, proseguiva The War Zone.

“Un significativo aiuto militare statunitense all’Egitto è stato congelato e scongelato negli ultimi anni, mentre le successive amministrazioni statunitensi soppesavano le preoccupazioni relative ai diritti umani con la capacità del Cairo di fornire assistenza in diverse crisi geopolitiche”, ha riportato Breaking Defense.

“È la Cina che sta costruendo la nuova capitale dell’Egitto, destinata a diventare un gioiello internazionale di bellezza, architettura, ricchezza e grandiosità”, ha dichiarato a Maariv Eli Dekel, ufficiale riservista dell’intelligence israeliana ed esperto di Egitto.

La Cina sta “costruendo anche almeno due porti molto importanti e grandi in Egitto, ad Abu Qir. La Cina è fortemente coinvolta, quindi non mi sorprende che stia conducendo questa esercitazione”, ha affermato Dekel, al Jerusalem Post. La penisola e la baia di Abu Qir si trovano sulla costa mediterranea egiziana, a nord-est di Alessandria, e sono apprezzate per la produzione di gas naturale e le acque riparate.

