EGITTO. Il Covid uccide le marionette egiziane…

Tra raspe, scalpelli e martelli, l’artista egiziano Ahmed Naiem ha appeso le sue marionette. Come molte altre forme di arte dal vivo, sono state private del loro pubblico dalla pandemia del Covid-19. Dal suo piccolo laboratorio in casa, il 42enne artista egiziano sta lottando per sopravvivere alla crisi, mentre è costretto a spostare il suo spettacolo e le sue lezioni di marionette online, riporta La Prensa Latina.

«Non è affatto il mio lavoro. Non sono una persona digitale», riporta Efe. «Chi vuole imparare l’arte delle marionette deve farlo con le proprie mani, vedere da vicino come si appoggia lo scalpello, come si lavora con il legno… le marionette sono molto difficili».

Naiem, che si è formato in rinomate scuole di Palermo, Italia, e Londra, si guadagna da vivere dando lezioni e portando in tournée il suo one-man show che presenta diversi personaggi; Fulan, il signor Safiha, Zizi il ballerino e Marwan, che ora appendono le loro teste al muro del burattinaio.

I personaggi sono diversi; mentre Zizi è capace di eseguire una danza del ventre, Marwan, progettato nel 2019, «è depresso – indossa solo boxer perché è sempre a casa», dice Naiem.

Marwan ha alcune somiglianze con il suo creatore, in quanto la sospensione degli eventi e dei workshop che ha organizzato in tutto il paese hanno inciso pesantemente su di lui: «Il fatto di stare un anno senza lavoro è una distruzione totale».

Ma Naiem sta arrivando ad accettare il passaggio al mondo digitale, nonostante la magia e l’intimità perdute, poiché spera che la tecnologia possa portare il suo lavoro a un pubblico più ampio online.

D’altra parte, Yousef Maghawry, che crea marionette per il teatro statale delle marionette del Cairo, pensa che il mondo virtuale “mette una barriera” che blocca la “magia” delle marionette.

Le barriere non sono solo psicologiche. Solo 48,5 milioni di persone sui 100 milioni di abitanti dell’Egitto hanno accesso a internet, secondo un rapporto del Ministero delle Comunicazioni del giugno 2020.

